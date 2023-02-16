В пятницу биржевое электричество будет ощутимо дешевле универсальной услуги

Самой высокой – 159,23 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу с 12 до 13 часов, а самой низкой – в ночь на субботу, с полуночи до часу ночи, когда она упадет до 22,22 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в пятницу 109,30 евро за мегаватт-час, как и в Эстонии. В Финляндии она будет стоить на 47,4 процента меньше – 57,47 евро за мегаватт-час.

Выше всего стоимость электроэнергии поднимется в пятницу в Австрии, где она составит в среднем 148,11 евро за мегаватт-час.

В январе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 99,27 евро за мегаватт-час, что на 30 процентов ниже, чем в январе 2022 года, когда средняя месячная цена составила 141,74 евро за мегаватт-час. По сравнению с декабрем минувшего года средняя биржевая цена упала на 62,3 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа прошлого года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа того же года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря позапрошлого года и составил 469,03 евро.