Глава Сил обороны генерал Мартин Херем открыто высмеял интервью, данное Postimees председателем Консервативной народной партии Мартином Хельме. В нем последний утверждал, что обороноспособность Эстонии снизилась из-за поставок оружия в Украину.
Глава Сил обороны прямым текстом высмеял заявления Мартина Хельме
«Лживый треп или собачье дерьмо (приход Хельме)», – написал Херем в социальных сетях в качестве комментария к утверждениям Хельме и поделился интервью генерал-майора Вейко-Велло Пальма с Postimees, в котором последний опровергает утверждения Мартина Хельме.
«Что касается военной помощи [предоставленной Украине], моя критика действующей власти беспощадна. Наше правительство лишило Эстонию тяжелого вооружения», – сказал Хельме в интервью Postimees.
Хельме назвал представителей Сил обороны Эстонии, утверждающих, что этого не было, лжецами.
«Это еще один, отдельный большой скандал – то, что общественность обманывают. За год мы отдали три четверти нашей артиллерии. Из тех, которые были нашими боеспособными частями непосредственно перед началом [украинской] войны – у нас было четыре артиллерийских подразделения, правильный термин, наверное, гаубицы, самоходные или буксируемые, не важно – осталось одно. Замену им мы получим через два-три года», – сказал Хельме.
В интервью Postimees командир дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм опроверг резкую критику со стороны председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме в адрес сил обороны.
«Мартин Хельме знает ситуацию, но тем не менее лжет для достижения своих политических целей. Это гнусно. Прежде всего, ложью является то, что глава сил обороны генерал Мартин Херем не хотел приобретать ПВО для Эстонии и боролся против нее. Силы обороны Эстонии представили министру свои военные рекомендации и получили одобрение правительства и Рийгикогу. Мы работаем именно в рамках предоставленного ресурса», – сказал Пальм.
По его словам, силы обороны никогда не хотели создать ситуацию, когда закупается техника и создается потенциал, который нельзя укомплектовать подготовленными специалистами и обеспечить боеприпасами. Поэтому силы обороны всегда предпочитали и рекомендовали, с одной стороны, сбалансированное развитие, а с другой стороны, принцип, согласно которому как можно большая часть бюджета национальной обороны должна достигать военного потенциала как можно скорее.
«Мы не хотим создавать ситуацию, когда бы у нас было много проектов в развитии, но очень мало реальной боеготовой армии. Вместе с главой сил обороны мы неоднократно информировали о своих планах правительство и фракции Рийгикогу, в том числе EKRE и Мартина Хельме. Мы показывали расчеты, на которых основаны наши планы развития потенциала. Эти встречи не оставили без ответа ни вопросов, ни принципиальных проблем», – сказал Пальм.