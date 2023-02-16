«Лживый треп или собачье дерьмо». Глава Сил обороны прямым текстом высмеял заявления Мартина Хельме

«Лживый треп или собачье дерьмо (приход Хельме)», – написал Херем в социальных сетях в качестве комментария к утверждениям Хельме и поделился интервью генерал-майора Вейко-Велло Пальма с Postimees, в котором последний опровергает утверждения Мартина Хельме.

«Что касается военной помощи [предоставленной Украине], моя критика действующей власти беспощадна. Наше правительство лишило Эстонию тяжелого вооружения», – сказал Хельме в интервью Postimees.

Хельме назвал представителей Сил обороны Эстонии, утверждающих, что этого не было, лжецами.

«Это еще один, отдельный большой скандал – то, что общественность обманывают. За год мы отдали три четверти нашей артиллерии. Из тех, которые были нашими боеспособными частями непосредственно перед началом [украинской] войны – у нас было четыре артиллерийских подразделения, правильный термин, наверное, гаубицы, самоходные или буксируемые, не важно – осталось одно. Замену им мы получим через два-три года», – сказал Хельме.

В интервью Postimees командир дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм опроверг резкую критику со стороны председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме в адрес сил обороны.