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К счету добавили сто евро: пенсионерка вынуждена платить за несуществующее отопление

Мати Мяэритс
, репортер
К счету добавили сто евро: пенсионерка вынуждена платить за несуществующее отопление
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После оплаты счетов у Галины Саареметс остается на жизнь 118 евро.
После оплаты счетов у Галины Саареметс остается на жизнь 118 евро. Фото: Mati Määrits

Пенсионерка Галина Саареметс, проживающая в Ахья в Пыльвамаа, не может понять, почему она должна заплатить больше ста евро за центральное отопление, хотя она отапливает свою квартиру с помощью электричества. Правление квартирного товарищества опирается на положения закона и решения суда, в соответствии с которыми члены товарищества должны солидарно покрывать расходы.

Жизнь 71-летней Галины Саареметс, которая когда-то была заведующей столовой в Ахья, осложнилась в финансовом отношении после потери мужа в 2005 году. «Неприятности начались в 2014 году, когда я за два месяца задолжала товариществу плату за центральное отопление. Мне ничего не говорили, пока не пришло письмо, что отключают отопление. Не дали даже возможности попросить денег у детей или матери. Поэтому я купила электрорадиаторы и начала обогревать квартиру ими. После этого в моей квартире также были перерезаны трубы», - рассказала она.

Квартирное товарищество (КТ) Ноорузе,2 отличается тем, что большая часть дома принадлежит Пыльваской волости, поскольку там располагались амбулатория, попечительский дом, столовая и социальные квартиры. Поэтому на момент долга Саареметс кроме Кууно Ребане в правление товарищества входил на тот момент волостной старейшина Ахья Пеэтер Сибуль.

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