К счету добавили сто евро: пенсионерка вынуждена платить за несуществующее отопление

Жизнь 71-летней Галины Саареметс, которая когда-то была заведующей столовой в Ахья, осложнилась в финансовом отношении после потери мужа в 2005 году. «Неприятности начались в 2014 году, когда я за два месяца задолжала товариществу плату за центральное отопление. Мне ничего не говорили, пока не пришло письмо, что отключают отопление. Не дали даже возможности попросить денег у детей или матери. Поэтому я купила электрорадиаторы и начала обогревать квартиру ими. После этого в моей квартире также были перерезаны трубы», - рассказала она.