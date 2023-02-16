«Не справляется с обязанностями»: председателю Нарвского горсобрания Жаворонкову выдвинули вотум недоверия

Заявление о вотуме недоверия подписали 15 депутатов горсобрания. Документ подписали и оба заместителя председателя.

«Главная причина для выражения недоверия господину Жаворонкову - это его халатное и безответственное отношение к обязанностям председателя горсобрания, - говорит Ларченко. - Мы считаем, что Жаворонков не справляется с работой председателя, а его поведение и в вовсе дискредитирует работу всего депутатского корпуса».

Ларченко добавил, что о том, что председатель горсобрания регулярно хамит и, мягко говоря, резко высказывается о депутатах и чиновниках, говорилось уже давно: «Оппозиционные депутаты уже не раз обращали внимание общественности на грубое поведение председателя. Помимо этого, его поведение можно также назвать политически безответственным, если вспомнить, что он не пришел на заседание горсобрания, когда решался вопрос о переносе танка, а также подверг город большим финансовым рискам, когда не стал голосовать за принятие дополнительного и основного бюджетов.