Растущий поток беременных из России дал старт серьезному антикоррупционному расследованию в Аргентине. Солнечная страна, приветливо относящаяся ко всем мигрантам, решила бороться с «мафией», которая зарабатывает на бегущих от войны россиянах, а также с теми, кто пользуется благами миграционного законодательства, но не хочет при этом жить в Буэнос-Айресе и окрестностях.
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Беременные россиянки в Аргентине: отношение человеческое, но «лавочку» могут прикрыть
Беременные россиянки в Аргентине: отношение человеческое, но «лавочку» могут прикрыть
Rus.Postimees поговорил с россиянкой, которая родила в Аргентине этой зимой.
Беременная миграция
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