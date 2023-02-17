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Беременные россиянки в Аргентине: отношение человеческое, но «лавочку» могут прикрыть

Беременные россиянки в Аргентине: отношение человеческое, но «лавочку» могут прикрыть
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Беременная. Фото иллюстративное.
Беременная. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Растущий поток беременных из России дал старт серьезному антикоррупционному расследованию в Аргентине. Солнечная страна, приветливо относящаяся ко всем мигрантам, решила бороться с «мафией», которая зарабатывает на бегущих от войны россиянах, а также с теми, кто пользуется благами миграционного законодательства, но не хочет при этом жить в Буэнос-Айресе и окрестностях.

Rus.Postimees поговорил с россиянкой, которая родила в Аргентине этой зимой.

Беременная миграция

По данным главы миграционной службы Аргентины Флоренсии Кариньяно, за последние полгода в страну въехало более 10 тысяч беременных россиянок. Казалось бы, для государства с населением в почти 45 миллионов человек это не может являться проблемой. Законодательство Аргентины во многом заточено на прием в страну мигрантов. Для того, чтобы вместе с рождением ребенка на территории Аргентины получить гражданство этой страны, позволяющее ездить без виз в ЕС, Великобританию, Японию, в общей сложности в 171 страну, Аргентину в качестве роддома выбирают представители самых разных стран, особенно из Южной Америки, причем еще с 90-х годов прошлого века. Однако война России с Украиной автоматически привлекает внимание к скандалам с участием граждан РФ.

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