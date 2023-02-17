Беременные россиянки в Аргентине: отношение человеческое, но «лавочку» могут прикрыть

По данным главы миграционной службы Аргентины Флоренсии Кариньяно, за последние полгода в страну въехало более 10 тысяч беременных россиянок. Казалось бы, для государства с населением в почти 45 миллионов человек это не может являться проблемой. Законодательство Аргентины во многом заточено на прием в страну мигрантов. Для того, чтобы вместе с рождением ребенка на территории Аргентины получить гражданство этой страны, позволяющее ездить без виз в ЕС, Великобританию, Японию, в общей сложности в 171 страну, Аргентину в качестве роддома выбирают представители самых разных стран, особенно из Южной Америки, причем еще с 90-х годов прошлого века. Однако война России с Украиной автоматически привлекает внимание к скандалам с участием граждан РФ.