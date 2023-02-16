Неизвестный преследует женщин? В соцсетях распространяется тревожное предупреждение

«К сожалению, нам никто ничего не сообщил», - заявил полицейский Меэлис Лилль. Описание в посте вызывает у полиции некоторые сомнения, все ли произошло так, как было написано, но в полиции начато производство в связи с произошедшим несколько дней назад случаем: девушка сообщила, что ее домогался мужчина.

В заявлении, которое было подано в полицию через интернет, девушка описывает, как посреди дня к ней неожиданно подскочил русскоязычный мужчина и сказал что-то угрожающим тоном. Девушка не говорит по-русски и не могла понять ни слова из того, что ей говорили, но она нашла происшествие крайне пугающим и сообщила об этом в полицию.