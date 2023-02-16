В соцсетях в общедоступном посте с большим количеством ошибок рассказывается, как в четверг рано утром мужчина средних лет преследовал женщину. Полиция знает об инциденте ровно столько, сколько прочитала в посте.
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Неизвестный преследует женщин? В соцсетях распространяется тревожное предупреждение
Неизвестный преследует женщин? В соцсетях распространяется тревожное предупреждение
«К сожалению, нам никто ничего не сообщил», - заявил полицейский Меэлис Лилль. Описание в посте вызывает у полиции некоторые сомнения, все ли произошло так, как было написано, но в полиции начато производство в связи с произошедшим несколько дней назад случаем: девушка сообщила, что ее домогался мужчина.
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