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Неизвестный преследует женщин? В соцсетях распространяется тревожное предупреждение

Марко Суурмяги
Неизвестный преследует женщин? В соцсетях распространяется тревожное предупреждение
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О первых нападениях в полицию сообщили в середине января. Связаны ли те случаи с недавним инцидентом, неизвестно.
О первых нападениях в полицию сообщили в середине января. Связаны ли те случаи с недавним инцидентом, неизвестно. Фото: Arvo Meeks

В соцсетях в общедоступном посте с большим количеством ошибок рассказывается, как в четверг рано утром мужчина средних лет преследовал женщину. Полиция знает об инциденте ровно столько, сколько прочитала в посте.

«К сожалению, нам никто ничего не сообщил», - заявил полицейский Меэлис Лилль. Описание в посте вызывает у полиции некоторые сомнения, все ли произошло так, как было написано, но в полиции начато производство в связи с произошедшим несколько дней назад случаем: девушка сообщила, что ее домогался мужчина.

В заявлении, которое было подано в полицию через интернет, девушка описывает, как посреди дня к ней неожиданно подскочил русскоязычный мужчина и сказал что-то угрожающим тоном. Девушка не говорит по-русски и не могла понять ни слова из того, что ей говорили, но она нашла происшествие крайне пугающим и сообщила об этом в полицию.

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