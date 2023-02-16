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Парламент Испании одобрил менструальный отпуск

Парламент Испании одобрил менструальный отпуск
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Министр по вопросам равенства Испании Ирене Монтеро.
Министр по вопросам равенства Испании Ирене Монтеро. Фото: Javier Lizon

В четверг, 16 февраля, парламент Испании принял закон, согласно которому женщинам, страдающим от менструальных болей, будет предоставлено право на оплачиваемый отпуск.

Закон был одобрен 185 голосами, и ожидается, что он нарушит табу в отношении тем, связанных с менструацией, заявило правительство.

Лишь несколько стран мира позволяют женщинам уходить с работы во время менструации, включая Японию, Индонезию и Замбию.

«Это важный день в истории феминизма», - заявила перед голосованием министр по вопросам равенства Ирене Монтеро.

По данным Общества гинекологии и акушерства Испании, около трети женщин страдают от сильных менструальных болей. Закон дает женщинам, страдающим от менструальных болей, право брать столько выходных, сколько им нужно, а деньги будут поступать из государственной системы социального обеспечения, а не от работодателя.

Как и в случае прочих больничных, врач должен подтвердить временную нетрудоспособность. Длина периода нетрудоспособности не определена на законодательном уровне.

Вопрос о менструальном отпуске стал причиной раздора между политиками и профсоюзами. В UGT, одном из крупнейших профсоюзов Испании, предупредили, что данный отпуск может стать причиной стигматизации женщин на рабочем месте и предпочтение будет отдаваться мужчинам.

Менструальный отпуск является частью более широкого пакета законов, которые также обеспечивают лучший доступ к абортам в государственных больницах.

В Испании менее 15 процентов абортов делаются в государственных больницах, основной причиной чего является противодействие со стороны врачей. Кроме того, новый закон позволит несовершеннолетним в возрасте 16-17 лет делать аборт без согласия родителей.

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