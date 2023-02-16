Сегодня, 16 февраля, была нарушена работа телефона Центра тревоги 112 и других важных ИТ-служб, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Масштабный сбой исправлен за полтора часа: в Эстонии восстановлена работа номера 112
Была в том числе нарушена работа экстренного номера 112, поэтому всех просили звонить по номеру 112 только в случае возникновения критической ситуации, когда жизни, здоровью или имуществу угрожала непосредственная опасность.
Но Центр тревоги принимал срочные вызовы.
Руководитель коммуникации Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Марие Кукк пояснила Rus.Postimees, что неполадки в работе Центра тревоги не были связаны с кибератакой. Причиной является обыкновенная техническая проблема, из-за которой операторы не могли принять все поступающие звонки, и на линии могли возникнуть очереди.
В половину седьмого вечера работа критических услуг учреждений МВД была восстановлена.
Гендиректор SMIT Март Ниэльсен прокомментировал, что это был сбой основной сети, который теперь устранен. «Мы действовали как можно быстрее, чтобы восстановить нормальную работу критически важных служб. Мы приносим искренние извинения всем, кого затронула эта ситуация», - сказал он.