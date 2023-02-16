Масштабный сбой исправлен за полтора часа: в Эстонии восстановлена работа номера 112

Была в том числе нарушена работа экстренного номера 112, поэтому всех просили звонить по номеру 112 только в случае возникновения критической ситуации, когда жизни, здоровью или имуществу угрожала непосредственная опасность.

Но Центр тревоги принимал срочные вызовы.

Руководитель коммуникации Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Марие Кукк пояснила Rus.Postimees, что неполадки в работе Центра тревоги не были связаны с кибератакой. Причиной является обыкновенная техническая проблема, из-за которой операторы не могли принять все поступающие звонки, и на линии могли возникнуть очереди.

В половину седьмого вечера работа критических услуг учреждений МВД была восстановлена.