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Масштабный сбой: в Эстонии нарушена работа номера экстренной помощи 112

rus.postimees.ee
Масштабный сбой: в Эстонии нарушена работа номера экстренной помощи 112
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Фото: Madis Veltman / Postimees

В настоящее время нарушена работа телефона Центра тревоги 112 и других важных ИТ-служб, сообщают в Министерстве внутренних дел.

Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) занимается восстановлением ИТ-услуг. Также нарушена работа экстренного номера 112. Поэтому всех просят звонить по номеру 112 только в случае возникновения критической ситуации, когда вашей жизни, здоровью или имуществу угрожает непосредственная опасность.

Центр экстренной помощи принимает срочные вызовы. Если вам нужна экстренная помощь, оставайтесь на линии, пока на звонок не ответят.

Руководитель коммуникации SMIT Марие Кукк пояснила Rus.Postimees, что неполадки в работе Центра тревоги не связаны с кибератакой. Причиной является обыкновенная техническая проблема, из-за которой операторы не могут принять все поступающие звонки, и на линии могут возникнуть очереди: «Наши специалисты работают над этим, надеемся, что неполадки будут устранены сегодня».

SMIT сообщит, когда все ИТ-услуги будут восстановлены.

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