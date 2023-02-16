Министр обороны США о поддержке Украины: руководство Эстонии – блестящий пример для всех стран

Во время встреч в Таллинне министр обороны Остин подтвердил прочное партнерство в области безопасности между Соединенными Штатами и Эстонией и подчеркнул общую решимость перед лицом неспровоцированной и неоправданной войны России против Украины.

«Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников, мы едины с вами в сдерживании и защите от любой угрозы нашей общей безопасности», - сказал министр Остин во время своего выступления в Министерстве обороны.

Остин также поблагодарил Эстонию за решительную поддержку Украины, назвав руководство Эстонии блестящим примером для всех стран.

Назначенный посол США в Эстонии Джордж П. Кент тепло поприветствовал министра Остина в Эстонии. «Визит министра обороны Остина ясно демонстрирует приверженность США Эстонии. Эстония - ценный партнер и надежный союзник НАТО, а наше партнерство в области безопасности никогда не было таким прочным», - сказал назначенный посол Кент.

Во время визита в Таллинн министр Остин также встретился с военнослужащими США, дислоцированными в настоящее время в Эстонии, и военнослужащими Сил обороны Эстонии, чтобы подчеркнуть важность их работы, способствующей повышению готовности и боеспособности союзников, и развитию американо-эстонского оборонного партнерства.