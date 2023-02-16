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Компенсация расходов ⟩ Налогоплательщики финансируют идеи фикс и самоисследования EKRE

Аймар Алтосаар Брита-Мария Алас Мейнхард Пулк
Налогоплательщики финансируют идеи фикс и самоисследования EKRE
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Мартин и Март Хельме.
Мартин и Март Хельме. Фото: Kollaaž / Madis Veltman

За почти 20 000 евро исследования целевой группы и идей, а также за 2000 евро устаревшее приложение для секретной переписки - столько всего интересного налогоплательщики компенсируют для фракции EKRE.

Несмотря на то, что полиция, прокуратура и суды постоянно расследуют дела жителей Эстонии, ставших жертвами преследований, а КаПо в течение года объявила о депортации из страны некоторых путинистов, в рядах EKRE все еще распространяется убеждение, что у этих учреждений вместе с таинственным глубинным государством есть идея фикс насчет крыла национал-консерваторов. При общении с членами партии становится понятно, что корни паранойи кроются в разразившемся в январе 2021 года коррупционном скандале в Porto Franco.

«Здесь мы (с руководством партии) ведем наши деликатные беседы, - объяснил Мартин Хельме использование платного приложения для общения BlackBerry Message (BBM). - Мы все знаем, что при разговоре по телефону по крайней мере три или четыре разных учреждений сидят и слушают».

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