Компенсация расходов ⟩ Налогоплательщики финансируют идеи фикс и самоисследования EKRE

Несмотря на то, что полиция, прокуратура и суды постоянно расследуют дела жителей Эстонии, ставших жертвами преследований, а КаПо в течение года объявила о депортации из страны некоторых путинистов, в рядах EKRE все еще распространяется убеждение, что у этих учреждений вместе с таинственным глубинным государством есть идея фикс насчет крыла национал-консерваторов. При общении с членами партии становится понятно, что корни паранойи кроются в разразившемся в январе 2021 года коррупционном скандале в Porto Franco.