Безработными не останемся. Проверяем искусственный интеллект на логику

А и б сидели на трубе. А упало, б пропало. кто остался на трубе?

Никто не остался на трубе, так как «а» и «б» оба упали.

Представь, что ты участник гонки. Обгоняешь третьего. Каким становишься по счету?

Если я обгоняю третьего участника гонки, то я нахожусь на второй позиции, так как в гонке остаются еще как минимум два участника передо мной (участники, которых я еще не обгонял).

Таким образом, после того, как я обгоняю третьего участника, я становлюсь вторым по счету в гонке.

Гонка. Фото иллюстративное. Фото: Jeremias Gonzalez

Один оборот вокруг Земли спутник делает за 1 час 40 минут, а другой - за 100 минут. Как это может быть?

Это возможно из-за того, что спутники движутся по разным орбитам вокруг Земли. Спутник, который делает один оборот за 1 час 40 минут, вероятно находится на орбите с бóльшим радиусом и скоростью, чем спутник, который делает один оборот за 100 минут. Когда спутник движется на большей высоте, ему требуется больше времени на совершение полного оборота вокруг Земли, чем спутнику на более низкой орбите. Поэтому их периоды обращения отличаются друг от друга.

Как может брошенное яйцо пролететь три метра и не разбиться?