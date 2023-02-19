Раз в неделю Rus.Postimees задает вопросы чат-боту с искусственным интеллектом, разработанному технологической компанией OpenAI. На этот раз мы решили позадавать боту вопросы на простую логику.
Безработными не останемся. Проверяем искусственный интеллект на логику
А и б сидели на трубе. А упало, б пропало. кто остался на трубе?
Никто не остался на трубе, так как «а» и «б» оба упали.
Представь, что ты участник гонки. Обгоняешь третьего. Каким становишься по счету?
Если я обгоняю третьего участника гонки, то я нахожусь на второй позиции, так как в гонке остаются еще как минимум два участника передо мной (участники, которых я еще не обгонял).
Таким образом, после того, как я обгоняю третьего участника, я становлюсь вторым по счету в гонке.
Один оборот вокруг Земли спутник делает за 1 час 40 минут, а другой - за 100 минут. Как это может быть?
Это возможно из-за того, что спутники движутся по разным орбитам вокруг Земли. Спутник, который делает один оборот за 1 час 40 минут, вероятно находится на орбите с бóльшим радиусом и скоростью, чем спутник, который делает один оборот за 100 минут. Когда спутник движется на большей высоте, ему требуется больше времени на совершение полного оборота вокруг Земли, чем спутнику на более низкой орбите. Поэтому их периоды обращения отличаются друг от друга.
Как может брошенное яйцо пролететь три метра и не разбиться?
Одним из возможных способов сделать так, чтобы яйцо не разбилось при падении с высоты, является использование специального материала, который амортизирует удар и предотвращает повреждение яйца. Например, это может быть материал подушки безопасности или материал, который используется для упаковки яиц в магазинах.
Если говорить о конкретном способе пролететь три метра, то можно использовать специальную конструкцию, например, катапульту или дрон, которая бросит яйцо на нужное расстояние, предварительно обернув его в материал, который защитит яйцо от повреждений. Также можно использовать надувные шары, чтобы яйцо смогло пролететь на нужное расстояние без повреждений.
Путешественник, оказавшись случайно в небольшом городке и желая хоть как-то убить время, решил подстричься. В городке имеются лишь два мастера (у каждого из них своя парикмахерская). Заглянув к одному мастеру, путешественник увидел, что в салоне грязно, сам мастер одет неряшливо, плохо выбрит и небрежно подстрижен. В салоне другого мастера было идеально чисто, а владелец его был безукоризненно одет, чисто выбрит и аккуратно подстрижен. Путешественник отправился стричься к первому парикмахеру. Почему?
Путешественник пошел к первому парикмахеру потому что он был безлюдным озорником и намеренно стремился вызвать негодование окружающих своими эксцентрическими поступками. Путешественник решил, что большинство людей, обращающихся к парикмахерам, оценивают качество стрижки и ухода за внешним видом мастера выше, чем чистоту салона, и выбрал первого мастера в надежде получить хорошую стрижку, несмотря на его небрежный внешний вид и грязный салон.
P.S. Как мы видим, на все вопросы искусственный интеллект ответил неверно или не совсем корректно, используя сложные пути решения задач. Видимо, как бы стремительно он не развивался, в некоторых вещах он никогда не сможет заменить человека.