Два лица: жителям Эстонии расскажут всю правду о певце Георге Отсе

Фильм подчеркивает полярность неординарного певца: его чрезмерную скромность в отношении своего таланта и противоречащие ей восхищенные мнения современников. Совместив эти два аспекта, фильм дает целостное представление о том, какой личностью был Отс.

Часть фильма посвещена интервью с эстонскими, финскими и русскими певцами, которые когда-то выступали с Георгом Отсом на театральных и концертных сценах. Фильм насквозь пронизан сомнениями Георга Отса о своих возможностях как певца и актера, его размышлениями о своем творчестве, уникальностью и оригинальностью сыгранных им ключевых ролей - Евгения Онегина, Дон Жуана, Яго, Риголетто, Демона, а также воспоминаниями всемирно известных певцов, дирижеров и театроведов, в чьей памяти отпечаталось это сотрудничество на протяжении многих лет.

«С точки зрения Эстонии, а также мировой культуры, важно, чтобы мы смогли увековечить воспоминания как можно большего числа важных людей, выступавших с Георгом Отсом, о величии его таланта и о нем как о неординарной личности», - комментирует продюсер фильма Кармо Каасик.

В фильме выступят бывшие солисты театра «Эстония» Ану Каал, Маргарита Войтес, Вольдемар Куслап, Мати Пальм, Урве Таутс и другие. О более интимных темах личной жизни певца в фильме расскажет его сестра - кандидат медицинских наук доктор Марет Пурде.

Несколько музыкальных деятелей из Москвы и Санкт-Петербурга поделились своими воспоминаниями и интересными фактами о певце, среди них бывшие солисты Большого театра России Ирина Архипова, Владислав Пявко, Клара Кадинская и Алексей Масленников, бывшие солисты Санкт-Петербургского Михайловского театра Тамара Богданова и Александр Швецов, дирижер Георгий Ержемский.