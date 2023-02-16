«Новости в 7» за 16 февраля: министр обороны США в Таллинне, подготовка к военному параду, новый видео-проект портала rus.postimees и выставка кошек

Сегодня в выпуске:

- Сегодня в Эстонию прибыл с визитом министр обороны США Ллойд Остин. Что обсуждалось на встрече первых лиц двух стран — в нашем материале

- Короткие новости: какой законопроект принял парламент Эстонии, о замене ID-карт и на сколько подорожала свинина

- 24 февраля в Таллинне состоится парад Сил обороны, приуроченный к 105-летию независимости Эстонской республики. Наш корреспондент отправился в армейский городок Тапа, где к параду готовится военная техника союзников по НАТО

- В нашем обществе довольно много так называемых «невидимок» — людей, которых мы не замечаем, не знаем об их проблемах и заботах. Герои нового видео-проекта портала рус.постимеес.ее «Реальная история» откровенно раскрывают аспекты своей непростой жизни и борьбы с действительностью

- С миру по нитке: что обнаружили эксперты в турецком бетоне, к чему призывают финские коммунальщики местных жителей и самом долгом поцелуе под водой

- Говорят, что кошка — символ магической власти, она же домашний оберег. Так ли это, выясняла наш корреспондент, посетив выставку усатых-полосатых и пообщавшись с их хозяевами