Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 16 февраля: министр обороны США в Таллинне, подготовка к военному параду, новый видео-проект портала rus.postimees и выставка кошек
Сегодня в выпуске:
- Сегодня в Эстонию прибыл с визитом министр обороны США Ллойд Остин. Что обсуждалось на встрече первых лиц двух стран — в нашем материале
- Короткие новости: какой законопроект принял парламент Эстонии, о замене ID-карт и на сколько подорожала свинина
- 24 февраля в Таллинне состоится парад Сил обороны, приуроченный к 105-летию независимости Эстонской республики. Наш корреспондент отправился в армейский городок Тапа, где к параду готовится военная техника союзников по НАТО
- В нашем обществе довольно много так называемых «невидимок» — людей, которых мы не замечаем, не знаем об их проблемах и заботах. Герои нового видео-проекта портала рус.постимеес.ее «Реальная история» откровенно раскрывают аспекты своей непростой жизни и борьбы с действительностью
- С миру по нитке: что обнаружили эксперты в турецком бетоне, к чему призывают финские коммунальщики местных жителей и самом долгом поцелуе под водой
- Говорят, что кошка — символ магической власти, она же домашний оберег. Так ли это, выясняла наш корреспондент, посетив выставку усатых-полосатых и пообщавшись с их хозяевами
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 16 февраля.