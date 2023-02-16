Соцдемы договорились с центристами: Одинец избран новым председателем горсобрания Кохтла-Ярве

Избрание Одинца председателем горсобрания стало возможным благодаря договоренности о сотрудничестве между фракциями Социал-демократической партии и Центристской партии, к которой также присоединились некоторые внефракционные депутаты. Всего Одинец получил на выборах председателя горсобрания 15 голосов. В городское собрание Кохтла-Ярве входят 25 депутатов.

По словам новоизбранного председателя, в горсобрании необходимо восстановить рабочий мир, наладить сотрудничество с недавно назначенной мэрией, как можно скорее принять городской бюджет. «Хотелось бы создать в горсобрании атмосферу сотрудничества со всеми представленными политическими силами, чтобы как можно быстрее приступить к выполнению поставленных перед городским собранием задач», сказал Одинец.