Неужели мы опустошили наши склады артиллерийского вооружения, помогая Украине?
ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ ⟩ В арсеналах Эстонии нет пушек из-за оказания помощи Украине, как утверждает Мартин Хельме
Мартин Хельме сделал следующее заявление в программе ERR 1. Studio 26 января: «Вопрос в том, что я обвиняю, и сейчас я обвиняю очень ясно, что когда другие страны передают свое оружие, Чехия или какие-то другие страны Восточной Европы передают свое оружие Украине, они следят за тем, чтобы самим не остаться с пустыми руками их тут же получают с Запада на замену равноценные, в том же количестве или настолько же хорошие . Мы отдали наше вооружение. Мы отдали наше вооружение, у нас больше нет пушек. Мы получим им замену их через два-три года. Что мы будем делать до тех пор? Пока у нас нет вооружения. Можно быть, это очень здорово, говорить всем, что мы являемся примером для остальных, но у нас самих сейчас меньше вооружения, чем было год назад».
Postimees поинтересовался в Министерстве обороны какова динамика оказываемой поддержки, оружия и боеприпасов, и о состоянии нынешних запасах:
– Все эти пушки были подарены или проданы?
– Все оружие, переданное Украине, передается в дар, а не продается
– Какое оружие и системы вооружения Силы обороны Эстонии получили в 2022 году
– В 2022 г. силам обороны поставлено: дополнительно 6 самоходных артиллерийских установок K9 Kõu; около 400 дополнительных гранатометов Carl-Gustav M4; боеприпасы большого и малого калибра на сумму 100 млн евро, в числе которых также: противотанковые 90-мм снаряды Instalaza, противотанковые снаряды средней дальности Spike SR (поставлены в прошлом году на 3 млн евро) и дальнобойное противотанковый ракетный комплекс Spike LR; 120-мм и 81 минометный боеприпас, зенитные ракеты Mistral, около 1500 автоматов.
В прошлом году также были заключены различные другие контракты, поставки по которым состоятся в последующие годы. Например, были заключены контракты на приобретение реактивных систем залпового огня HIMARS, переносной зенитно-ракетный комплекс PIORUN, дополнительных самоходных артиллерийских орудий.
– По состоянию на 26 января 2023 года в Эстонии больше не было пушек, как утверждает Мартин Хельме.
– Не соответствует действительности. Первая мобильная артиллерийская установка K9 Kõu прибыла в Эстонию в 2020 году. Ранее был заключен договор на закупку 24 самоходных артиллерийских установок, из которых в Эстонии уже прибыло 18. Кроме того, в начале года Эстония подписала договор на приобретение еще 12 самоходных артиллерийских установок, последняя поставка которого должна быть выполнена в 2026 году.
– Не могли бы вы поделиться с Postimees состоянием вооружений и боеприпасов Эстонской Республики по состоянию на 26 января 2020 г. и 26 января 2023 г.?
– Мы можем сказать, что в 2022 году мы закупили в два раза больше боеприпасов, чем за последние 30 лет вместе взятые. На основании контрактов, заключенных в прошлом году, до 2025 года будет поставлено боеприпасов почти на 900 млн евро, включая все калибры, начиная с ручного огнестрельного оружия и заканчивая гаубицами и зенитными орудиями. Точная информация о состоянии вооружения и боеприпасов не разглашается.
– Всю ли буксируемую артиллерию на данный момент передали Украине?
– Да, на данный момент все буксируемые артиллерийские орудия переданы в дар Украине.
– Сколько 155-мм и 122-мм гаубиц было передано Украине?
– Зимой и весной 2022 года Эстония передала Украине в количестве около батареи 122-мм и 155-мм гаубиц.
– Эстония также передала Украине 90-мм безоткатные противотанковые орудия (либо все, либо некоторые из них, если есть, то сколько еще имеется в Эстонии)?
– Эстония также передала Украине 90-мм безоткатные противотанковые орудия. В настоящее время их заменяют на современные ракетные комплексы Spike SR TT.
– Эстония дарит оружие Украине, но как я понимаю, за него платит Евросоюз. Сколько Евросоюз уже заплатил за оружие, переданное Украине, и сколько мы все еще ожидаем на сегодняшний день?
– Эстония получит компенсацию в размере 156,6 млн евро из Европейского фонда мира за переданное Украине оружие. Из этого финансирования деньги будут поступать в Эстонию по частям в течение следующих нескольких лет. На данный момент мы не можем раскрыть, какую часть компенсации мы еще ожидаем.
– Есть ли планы по приобретению дополнительных буксируемых артиллерийских орудий?
– Планов по приобретению дополнительных буксируемых орудий нет, поскольку артиллерия Сил обороны Эстонии перешла на самоходные гаубицы К9.
– Нехватка буксируемой артиллерии рассматривается сегодня Министерством обороны и Силами обороны как пробел в обороноспособности?
– Передача вооружений не создает пробела в обороноспособности, поскольку действующий план развития на десятилетний период предусматривал полный переход эстонской артиллерии на самоходные гаубицы К9 (всего 36 единиц), которые имеют большую дальность и скорость стрельбы, большую мобильность и лучшую защиту, чем у буксируемых гаубиц, а также на системы залпового огня HIMARS. Буксируемые гаубицы калибром 122мм и 155мм в любом случае были бы сняты с вооружения после введения К9 в эксплуатацию. В дополнение к этим орудиям расположенные здесь британские самоходные гаубицы AS-90, британские реактивные системы залпового огня (MLRS) M270 и американские реактивные системы залпового огня HIMARS также повышают возможности Сил обороны Эстонии для ведения стрельбы с закрытых позиций.
Вывод: скорее ложно
- в утверждении есть доля правды, но оно игнорирует важную информацию, что приводит к ошибочным выводам
По данным Министерства обороны Эстонской Республики, на сегодняшний день в Эстонии имеется 18 самоходных артиллерийских установок (говоря общедоступно, «пушек»), 6 из которых прибыли в 2022 году. Поэтому утверждение о том, что пушек у нас больше нет, не соответствует действительности. Помимо закупки 24 самоходных артиллерийских установок, подписан контракт на закупку еще 12 орудий, которые поступят к 2026 году. Эстония передала Украине все свои 155-мм и 120-мм буксируемые гаубицы, но это не значит, что у нас нет эквивалентной огневой мощи в виде самоходных артиллерийских установок. Согласно долгосрочному плану развития Сил обороны использование буксируемых пушек не предусматривалось, и они перейдут на самоходные артиллерийские установки другие системы вооружения. Реальность такова, что у сил обороны есть орудия и идет их закупка, и поэтому мы не отдали все оружие, как это утверждает Мартин Хельме. Условно можно признать соответствующим действительности то, что вооружений может быть меньше по количеству, это правда, но не просто количество вооружений, а их эффективность и количество имеют значение с точки зрения обороноспособности. Безвозмездно переданные батареи орудий калибром 122-мм и 155-мм – это около десятка единиц. Поэтому утверждение Мартина Хельме скорее ложно.