ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ ⟩ В арсеналах Эстонии нет пушек из-за оказания помощи Украине, как утверждает Мартин Хельме

Мартин Хельме сделал следующее заявление в программе ERR 1. Studio 26 января: «Вопрос в том, что я обвиняю, и сейчас я обвиняю очень ясно, что когда другие страны передают свое оружие, Чехия или какие-то другие страны Восточной Европы передают свое оружие Украине, они следят за тем, чтобы самим не остаться с пустыми руками их тут же получают с Запада на замену равноценные, в том же количестве или настолько же хорошие . Мы отдали наше вооружение. Мы отдали наше вооружение, у нас больше нет пушек. Мы получим им замену их через два-три года. Что мы будем делать до тех пор? Пока у нас нет вооружения. Можно быть, это очень здорово, говорить всем, что мы являемся примером для остальных, но у нас самих сейчас меньше вооружения, чем было год назад».