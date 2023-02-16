Таллиннское кафе выиграло суд против правительства Эстонии

В среду Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу предприятия OÜ MEM Kohvikud, которое владеет кафе на улице Вана-Каламая в Таллинне, и посчитал, что запрет на пребывание в кафе, установленный распоряжением правительства весной 2021 года во время распространения коронавируса, был незаконным.
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OÜ MEM Kohvikud - компания-владелец MEM Cafe OÜ - подала в суд на два распоряжения правительства, принятые для предотвращения распространения коронавируса, - распоряжения, принятые 22 апреля 2021 года и 6 мая 2021 года, которые вводили ограничения для общества.
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