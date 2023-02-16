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Таллиннское кафе выиграло суд против правительства Эстонии

Андрес Эйнманн
Таллиннское кафе выиграло суд против правительства Эстонии
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Сторонники Элвиса Брауэра в конце ноября 2021 года разожгли костер в бочке у MEM Cafe, чтобы согреться.
Сторонники Элвиса Брауэра в конце ноября 2021 года разожгли костер в бочке у MEM Cafe, чтобы согреться. Фото: Madis Veltman

В среду Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу предприятия OÜ MEM Kohvikud, которое владеет кафе на улице Вана-Каламая в Таллинне, и посчитал, что запрет на пребывание в кафе, установленный распоряжением правительства весной 2021 года во время распространения коронавируса, был незаконным.

OÜ MEM Kohvikud - компания-владелец MEM Cafe OÜ - подала в суд на два распоряжения правительства, принятые для предотвращения распространения коронавируса, - распоряжения, принятые 22 апреля 2021 года и 6 мая 2021 года, которые вводили ограничения для общества.

Компания MEM Kohvikud обратилась в административный суд с просьбой установить неправомерность оспариваемых распоряжений, согласно которым клиентам не разрешалось находиться и перемещаться в торговом зале или зоне обслуживания предприятия общественного питания, кроме как покупать еду на вынос. Спорное ограничение работы предприятий общественного питания в закрытых помещениях первоначально было установлено распоряжением правительства от 9 марта 2021 года, а затем эти ограничения были продлены последующими распоряжениями.

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