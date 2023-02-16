Таллиннское кафе выиграло суд против правительства Эстонии

OÜ MEM Kohvikud - компания-владелец MEM Cafe OÜ - подала в суд на два распоряжения правительства, принятые для предотвращения распространения коронавируса, - распоряжения, принятые 22 апреля 2021 года и 6 мая 2021 года, которые вводили ограничения для общества.

Компания MEM Kohvikud обратилась в административный суд с просьбой установить неправомерность оспариваемых распоряжений, согласно которым клиентам не разрешалось находиться и перемещаться в торговом зале или зоне обслуживания предприятия общественного питания, кроме как покупать еду на вынос. Спорное ограничение работы предприятий общественного питания в закрытых помещениях первоначально было установлено распоряжением правительства от 9 марта 2021 года, а затем эти ограничения были продлены последующими распоряжениями.