В среду после продолжительной болезни скончалась известный эстонский ученый-экономист Марье Йозинг, проработавшая директором Эстонского экономического института почти 30 лет.
Скончалась известный эстонский ученый-экономист Марье Йозинг
Скончалась известный эстонский ученый-экономист Марье Йозинг
Марье Йозинг родилась 16 июля 1959 года в Таллинне. Окончила Таллиннскую 49-ю среднюю школу в 1977 году и Тартуский государственный университет в 1982 году по специальности психолог.
Йозинг работала научным сотрудником в Институте конъюнктуры с 1990 года. В 1994 году она стала директором учреждения.
В 2021 году Йозинг была удостоена ордена Белой Звезды IV степени.
Эстонский институт конъюнктуры – это исследовательское учреждение, которое отслеживает и анализирует состояние экономики Эстонии. В 2007 году Эстонская торгово-промышленная палата стала 100-процентным владельцем института.
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