Скончалась известный эстонский ученый-экономист Марье Йозинг

Марье Йозинг родилась 16 июля 1959 года в Таллинне. Окончила Таллиннскую 49-ю среднюю школу в 1977 году и Тартуский государственный университет в 1982 году по специальности психолог.

Йозинг работала научным сотрудником в Институте конъюнктуры с 1990 года. В 1994 году она стала директором учреждения.

В 2021 году Йозинг была удостоена ордена Белой Звезды IV степени.