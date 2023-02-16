Самый дорогой дом в Эстонии ⟩ Бизнесмен продает свою виллу в Виймси

За приморскую виллу, расположенную в 20 минутах езды на машине от центра Таллинна, придется выложить почти четыре миллиона евро.

В полностью отреставрированном доме шесть спален, а также роскошные сауны, спа с бассейном и джакузи, кинотеатр, большой гараж и два теннисных корта.

Участок площадью 1,7 га с высоким озеленением гарантирует приватность, а до моря можно дойти пешком.