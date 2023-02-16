Смотрите ⟩ Полиция опубликовала поучительное видео: лишь один водитель не проехал мимо попавших в беду

2 февраля около шести часов вечера на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа произошло ДТП, когда водитель автомобиля при повороте налево не убедился в безопасности маневра и выехал перед движущимся в противоположном направлении автомобилем Volkswagen.

Но Идаская префектура опубликовала видео этого ДТП не для того, чтобы вновь напомнить о необходимости убедиться в безопасности маневра, а чтобы напомнить всем участникам движения, как важно замечать попавших в беду.

На видео заснято, как после столкновения несколько автомобилей проезжают мимо: никто не остановился, чтобы убедиться, что с людьми все в порядке, или чтобы позвонить в Центр тревоги.

«Почти через четыре минуты один автомобиль останавливается и водитель приходит на помощь. Спасибо вам!» - прокомментировали видео в Идаской префектуре.