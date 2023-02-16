Полиция опубликовала видео, которое демонстрирует безразличие некоторых людей: машины просто проезжают мимо места ДТП и даже не пытаются прийти на помощь. К счастью, один водитель доказал, что далеко не все равнодушны к чужой беде.
Смотрите ⟩ Полиция опубликовала поучительное видео: лишь один водитель не проехал мимо попавших в беду
2 февраля около шести часов вечера на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа произошло ДТП, когда водитель автомобиля при повороте налево не убедился в безопасности маневра и выехал перед движущимся в противоположном направлении автомобилем Volkswagen.
Но Идаская префектура опубликовала видео этого ДТП не для того, чтобы вновь напомнить о необходимости убедиться в безопасности маневра, а чтобы напомнить всем участникам движения, как важно замечать попавших в беду.
На видео заснято, как после столкновения несколько автомобилей проезжают мимо: никто не остановился, чтобы убедиться, что с людьми все в порядке, или чтобы позвонить в Центр тревоги.
«Почти через четыре минуты один автомобиль останавливается и водитель приходит на помощь. Спасибо вам!» - прокомментировали видео в Идаской префектуре.
«Будь то ДТП, нуждающийся в помощи лежащий на земле человек или потерявшийся в городе маленький ребенок, позвоните по номеру 112 и сообщите нам об этом», - призвали в полиции, отметив, что иногда достаточно потратить всего несколько минут, чтобы помощь вовремя добралась до нуждающегося в ней.