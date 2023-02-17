ВОПРОСА НЕТ ⟩ Жители Эстонии о личном: макака отучила пить, живой отец в морге, государство отбирает все

Галина: «Папу пришлось после инсульта забрать к себе. Мне надо было его обслуживать, кормить, ходить в магазин, где я заразилась ковидом. Отец у меня старенький, от меня тоже подцепил ковид. Скорая приехала, и мне сказали, что с таким диагнозом, с высокой температурой с поносом не увозят в больницу. Но я уговорила, забрали. Я врачам предлагала памперсы, но они отказались и сказали что в больнице все есть. В восемь часов утра мне уже позвонили и сказали чтобы я забирала отца из больницы. И вот когда меня провели туда, где находился мой отец, я зашла как в морг, настолько там было холодно. В комнате была минусовая температура, как на улице. Стояла одна кровать на колесиках, и на ней сидел в тряпках и пеленках мой бедный отец, одеяло валялось на полу. Он просил меня немедленно забрать его из больницы. Памперс у него провис до колен. Это был такой страх, я сказала, чтоб позвали врача, но его не было. Я привезла отца домой, отогрела его, и написала письмо в больницу о том, что я увидела, как обращаются с пожилыми пациентами. Такое отношение к человеку немыслимо».