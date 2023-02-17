В передаче Rus.Postimees «Вопроса нет» прохожие на улице делятся на камеру самым сокровенным без единого вопроса со стороны журналиста. В этом выпуске люди поднимали вопросы лишения государством прав граждан, равнодушия медицинских работников и несправедливого отношения к русскому языку, а также делились опытом, как бросить пить с помощью обезьянки.
ВОПРОСА НЕТ ⟩ Жители Эстонии о личном: макака отучила пить, живой отец в морге, государство отбирает все
Андрей: «Я бы хотел, чтобы люди, которые услышат меня, задумались на эту тему. У нас отбирают маленькие, но важные права. Вам могут неожиданно закрыть счет в банке. Вас могут предать остракизму в обществе за ваше мнение или за него вас может наказать и государство. Социальные сети, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, могут заткнуть вам рот и вам не к кому будет апеллировать. Государство все больше и больше начинает строиться так, чтобы было удобно чиновнику, а не человеку. Человек должен подстраиваться под налоговые службы, под многие другие бюрократические моменты, а не государство подстраивается под человека. Ну и как мне кажется, еще и то, что появилось недавно и выдается за норму - это круговая порука. Вот эти все моменты, которые меня заставляют очень часто задумываться, показывают, что ситуация с каждым годом всё хуже».
Николай: «На танкере ребята швартовались, я схожу с корабля, а ребята кричат, что ко мне в каюту залезла макака. Я иду назад. Макака на меня смотрит, я на нее. И она выпрыгивает, а в одной руке у нее пачка сигарет, а в другой помазок для бритья. Прыг - и уже на мачте сидит. Я ка-ак крикну... Макака сигареты бросила, и их поднял. Держу их в руке и сам себе вопрос задаю: а что они тебе дают? Какая польза? Никакой пользы нет. Бросил курить, и спиртное тоже бросил употреблять. Вот живу, бегаю и танцую иногда».
Галина: «Папу пришлось после инсульта забрать к себе. Мне надо было его обслуживать, кормить, ходить в магазин, где я заразилась ковидом. Отец у меня старенький, от меня тоже подцепил ковид. Скорая приехала, и мне сказали, что с таким диагнозом, с высокой температурой с поносом не увозят в больницу. Но я уговорила, забрали. Я врачам предлагала памперсы, но они отказались и сказали что в больнице все есть. В восемь часов утра мне уже позвонили и сказали чтобы я забирала отца из больницы. И вот когда меня провели туда, где находился мой отец, я зашла как в морг, настолько там было холодно. В комнате была минусовая температура, как на улице. Стояла одна кровать на колесиках, и на ней сидел в тряпках и пеленках мой бедный отец, одеяло валялось на полу. Он просил меня немедленно забрать его из больницы. Памперс у него провис до колен. Это был такой страх, я сказала, чтоб позвали врача, но его не было. Я привезла отца домой, отогрела его, и написала письмо в больницу о том, что я увидела, как обращаются с пожилыми пациентами. Такое отношение к человеку немыслимо».
Екатерина: «В современном обществе господствует отмена русской культуры. Например, переход русских школ на эстонское обучение или же прекращение голосовых оповещений на русском языке. Я считаю, что культура отмены не должна касаться русского языка и получения информации. Я занимаюсь клубной деятельностью в рамках программы Таллиннского университета, где иностранные студенты изучают русский язык. В связи со всеми событиями у нас в Эстонии возникает один вопрос: почему наша страна приглашает иностранных студентов для интенсивного изучения русского языка?»