ВИДЕО ⟩ Эстонский музыкант полностью лишился зрения всего за одну ночь

Осенью 2017 года Катрин Луст делала сюжет о Хейно, который за карманные деньги делал жителям Эстонии искусственные зубы. Люди стали ласково называть Хейно зубной феей или зубным волшебником, и на сегодняшний день бесчисленное количество жителей Эстонии получили от него помощь. Однако недавно случилась страшная история – в начале декабря Хейно за одну ночь полностью ослеп.