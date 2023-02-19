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ВИДЕО ⟩ Эстонский музыкант полностью лишился зрения всего за одну ночь

Kuuuurija
Эстонский музыкант полностью лишился зрения всего за одну ночь
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Фото: Elu24 kollaaž

В этом выпуске Kuuuurija мы поговорим с музыкантом зубным волшебником Хейно Кальмом (67), который в начале декабря полностью ослеп всего за одну ночь.

Осенью 2017 года Катрин Луст делала сюжет о Хейно, который за карманные деньги делал жителям Эстонии искусственные зубы. Люди стали ласково называть Хейно зубной феей или зубным волшебником, и на сегодняшний день бесчисленное количество жителей Эстонии получили от него помощь. Однако недавно случилась страшная история – в начале декабря Хейно за одну ночь полностью ослеп.

Хейно вспоминает, как начал пить водку у себя дома в Кристийне третьего декабря.

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