В этом выпуске Kuuuurija мы поговорим с музыкантом зубным волшебником Хейно Кальмом (67), который в начале декабря полностью ослеп всего за одну ночь.
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ВИДЕО ⟩ Эстонский музыкант полностью лишился зрения всего за одну ночь
Эстонский музыкант полностью лишился зрения всего за одну ночь
Осенью 2017 года Катрин Луст делала сюжет о Хейно, который за карманные деньги делал жителям Эстонии искусственные зубы. Люди стали ласково называть Хейно зубной феей или зубным волшебником, и на сегодняшний день бесчисленное количество жителей Эстонии получили от него помощь. Однако недавно случилась страшная история – в начале декабря Хейно за одну ночь полностью ослеп.
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