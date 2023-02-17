МВД просит проверить личную информацию в преддверии выборов

В инфолистке будет информация о времени проведения голосования и о праве голоса, также в нем будут указаны все адреса, где человек сможет проголосовать по месту жительства – в своем местном самоуправлении или части города Таллинна.

Те, у кого письма, приходящие на официальный адрес электронной почты @eesti.ee, перенаправлены на личный электронный адрес или чей личный е-мейл указан в Регистре народонаселения, получат информацию по электронной почте. Тем, чей электронный адрес неизвестен, пришлют бумажный инфолисток.

Избирательный округ был назначен избирателям на основе тех данных, которые были в Регистре народонаселения по состоянию на 3 февраля.

Если в Регистре народонаселения у человека отсутствуют данные о месте жительства и по этой причине его нет в списке избирателей, проголосовать будет невозможно. Чтобы все-таки принять участие в голосовании, нужно в скором порядке обратиться к местному самоуправлению и зарегистрировать свое место жительства. Это также можно сделать онлайн на портале э-услуг Регистра народонаселения: www.rahvastikuregister.ee.

Проголосовать на парламентских выборах могут граждане Эстонии, к моменту дня выборов достигшие 18 лет.

Выборы в Рийгикогу пройдут 5 марта. Неделя выборов начнется в понедельник, 27 февраля, будет состоять из шести дней предварительного голосования и окончится в воскресенье, в день выборов. В период предварительного голосования можно проголосовать также и электронно.