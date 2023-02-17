Байден отказался извиняться за сбитый китайский аэростат

Президент США Джо Байден в короткой речи немного рассказал о неопознанных летающих объектах, которые в последние недели сбили над территорией США и Канады. Один из них был китайским разведывательным аппаратом, повторил Байден версию своей администрации. О том, откуда взялись остальные три объекта, сбитые американской авиацией, по-прежнему неизвестно.

4 февраля американские военные сбили у побережья Южной Каролины китайский аэростат, который вторгся в американское воздушное пространство, как заявили в Вашингтоне, со шпионскими целями.

Байден в четверг заявил, что безопасность воздушного пространства США остается одним из приоритетов его администрации. Он добавил, что обсудит произошедшее с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Я надеюсь, что мы с этим разберемся, но извиняться за то что мы сбили этот шар, я не собираюсь», - сказал он.

Пекин отрицает, что летательный аппарат был шпионским, и утверждает, что это был метеорологический аппарат, который залетел в США случайно,

«Нам нужен с Китаем не конфликт, а конкуренция. Мы не хотим новой холодной войны. Но я не извиняюсь», - добавил президент США.

​После китайского аппарата, по словам Байдена, американские военные начали искать над США объекты, летящие на низкой скорости. Над Северной Америкой их оказалось три - это и были неопознанные объекты, обнаруженные за последние дни над Аляской, Канадой и американским озером Гурон.