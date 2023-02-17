Министр государственного управления и вице-председатель «Отечества» Рийна Солман убеждена, что право граждан России голосовать на муниципальных выборах представляет собой прямую угрозу безопасности, и ярким примером этого являются политические беспорядки в Ида-Вирумаа, где, по словам министра, люди живут на основе иного образа жизни и менталитета.
Министр Солман хочет ввести прямое госуправление в Ида-Вирумаа
«Роль людей, выросших при русской культуре власти, является определяющей в более крупных муниципалитетах Ида-Вирумаа. Мэр может быть очень милым и демократически настроенным человеком, но ее выбор в целом делится на два: либо соответствие укоренившемуся менталитету власти, либо быстрый вотум недоверия. Привилегии членов правящей коалиции, согласно таким представлениям, воспринимаются как должное, а не как позор», - сказала Солман.
По ее мнению, право голоса российских граждан в Эстонии является угрозой внутренней безопасности. «Соцдемы исключили обсуждение этого вопроса уже во время коалиционных переговоров, заявив, что это их красная линия. Позже мы с «Отечеством» вновь пытались поднять вопрос с желанием представить законопроект, потому что в Европе идет война, и у нас нет времени ждать. Хотя следующие муниципальны выборы пройдут в 2025 году, за год до выборов в Закон о выборах традиционно не вносятся изменения. Если будем ждать, то потеряем целый год, и это будет злонамеренным пренебрежением к прогрессу нашей страны», - сказала Солман.
По ее словам, необходимо согласиться с оценкой председателя «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера о том, что российские граждане избирают в местное самоуправление Эстонии своих представителей, которые обладают определенным настроением, несут определеный посыл, представляют интересы определенных целевых групп населения, проживающих в Эстонии, но не обязанных знать местную конституцию.
«Когда речь идет о местном самоуправлении, то создается впечатление, будто оно не касается политики на государственном уровне. На самом деле касается - начиная с того, что через избирателей их представители имеют возможность выбирать главу государства, то есть президента Эстонской Республики. Кроме того, у местного самоуправления есть множество государственных функций, начиная с того, что местные органы власти вводят государственные ограничения посредством планирования регионов. В целом, это очень важно с точки зрения внутренней безопасности страны», - сказала Солман.
Однако она выразила надежду, что и русские в России, и русские в Эстонии придут к осознанию того, что демократическая система правления - это лучшая система, при которой может жить человечество.
«Но мы должны признаться себе, что произойдет это не скоро, а скорее через десятилетия. Ида-Вирумаа нуждается в более быстром развитии - этого заслуживают государственно настроенные жители. Текущая ситуация в Ида-Вирумаа, где один город оплакивает увезенный танк, члены горсобрания второго города хотят возвести копию перенесенного советского памятника, а Ленин и Маркс украшают стены дома культуры третьего - это не только региональная политическая проблема, но и угроза безопасности», - сказала Солман.
По мнению Солман, чтобы исключить возможность того, что России удастся дестабилизировать ситуацию в Эстонии, необходимо обеспечить связь Ида-Вирумаа с остальной Эстонией, в том числе привить эстонские интересы и язык, что также приведет к экономическому развитию и благополучию региона.
«Мы не знаем, о чем думают за восточной границей. Поэтому неразумно тратить время на попытки исправить ситуацию. Государству необходимо создать для Ида-Вирумаа программу развития, которая будет стремиться не только поддерживать местные самоуправления, но и учитывать, следует ли государству взять на себя некоторые важные административные обязанности», - сказала Солман.
По ее словам, национализация образования в Ида-Вирумаа прошла без особого сопротивления.
«Чтобы обеспечить образование на эстонском языке, правильно национализировать школы всех больших городов региона. Государство смогло бы более эффективно наладить работу и местной социальной сферы, и экономики благоустройства региона, так как связанные с этими сферами коррупционные скандалы местами полностью парализовали местное самоуправление.
По крайней мере временно, переняв на себя ответственность за эти области, государство поможет крупным центрам региона сдвинуться с мертвой точки. Таким образом, государство создаст лучшую среду обитания для всех жителей региона и обеспечит более надежную ситуацию с безопасностью для всей Эстонии», - добавила Солман.