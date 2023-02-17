Министр Солман хочет ввести в Ида-Вирумаа прямое госуправление

«Роль людей, выросших при русской культуре власти, является определяющей в более крупных муниципалитетах Ида-Вирумаа. Мэр может быть очень милым и демократически настроенным человеком, но ее выбор в целом делится на два: либо соответствие укоренившемуся менталитету власти, либо быстрый вотум недоверия. Привилегии членов правящей коалиции, согласно таким представлениям, воспринимаются как должное, а не как позор», - сказала Солман.

По ее мнению, право голоса российских граждан в Эстонии является угрозой внутренней безопасности. «Соцдемы исключили обсуждение этого вопроса уже во время коалиционных переговоров, заявив, что это их красная линия. Позже мы с «Отечеством» вновь пытались поднять вопрос с желанием представить законопроект, потому что в Европе идет война, и у нас нет времени ждать. Хотя следующие муниципальны выборы пройдут в 2025 году, за год до выборов в Закон о выборах традиционно не вносятся изменения. Если будем ждать, то потеряем целый год, и это будет злонамеренным пренебрежением к прогрессу нашей страны», - сказала Солман.

По ее словам, необходимо согласиться с оценкой председателя «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера о том, что российские граждане избирают в местное самоуправление Эстонии своих представителей, которые обладают определенным настроением, несут определеный посыл, представляют интересы определенных целевых групп населения, проживающих в Эстонии, но не обязанных знать местную конституцию.