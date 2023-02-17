В марте почти 17 тысячам военных беженцев нужно будет продлить статус временной защиты в случае, если они остаются в Эстонии. Если продление будет сделано своевременно, то для того, чтобы выплаты пособий и компенсаций не прекращались, отдельно обращаться в Департамент социального страхования не надо. Выплаты продолжатся автоматически.
Напоминание для военных беженцев: если вовремя продлить временную защиту, выплата пособий продолжится автоматически
По словам руководителя отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, данные о продлении статуса временной защиты департамент получает из регистра народонаселения.
«Те военные беженцы, кто собирается отказаться от временной защиты и уехать из Эстонии, и сообщают об этом Департаменту полиции и погранохраны, должны известить об этом и Департамент социального страхования. Бывали случаи, когда эта информация доходила до нас с задержкой. Когда мы узнаем о завершении действия временной защиты, мы прекращаем выплачивать человеку назначенные ему пособия и компенсации в положенное время. Так мы можем избежать ситуации переплаты, когда человеку придется возвращать выплаченные ему пособия или компенсации», - сказала она.
Если проживающий в Эстонии военный беженец не продлевает временную защиту вовремя, то Департамент социального страхования прекратит перечислять ему пособия и компенсации к концу текущего месяца. Позднее, при повторной подаче ходатайства о временной защите, нужно будет снова подать в Департамент социального страхования новое заявление о назначении и выплате ему пособий и компенсаций.
По состоянию на конец февраля Департамент социального страхования выплачивает 7100 семейных пособий, 466 пособий для людей с нарушением здоровья из числа получивших временную защиту в Эстонии военных беженцев из Украины, а также в 1803 случаях компенсирует разницу между ставками народной и иностранной пенсии.
Больше информации о продлении временной защиты на странице Департамента полиции и погранохраны.