Напоминание для военных беженцев: если вовремя продлить временную защиту, выплата пособий продолжится автоматически

По словам руководителя отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, данные о продлении статуса временной защиты департамент получает из регистра народонаселения.

«Те военные беженцы, кто собирается отказаться от временной защиты и уехать из Эстонии, и сообщают об этом Департаменту полиции и погранохраны, должны известить об этом и Департамент социального страхования. Бывали случаи, когда эта информация доходила до нас с задержкой. Когда мы узнаем о завершении действия временной защиты, мы прекращаем выплачивать человеку назначенные ему пособия и компенсации в положенное время. Так мы можем избежать ситуации переплаты, когда человеку придется возвращать выплаченные ему пособия или компенсации», - сказала она.

Если проживающий в Эстонии военный беженец не продлевает временную защиту вовремя, то Департамент социального страхования прекратит перечислять ему пособия и компенсации к концу текущего месяца. Позднее, при повторной подаче ходатайства о временной защите, нужно будет снова подать в Департамент социального страхования новое заявление о назначении и выплате ему пособий и компенсаций.

По состоянию на конец февраля Департамент социального страхования выплачивает 7100 семейных пособий, 466 пособий для людей с нарушением здоровья из числа получивших временную защиту в Эстонии военных беженцев из Украины, а также в 1803 случаях компенсирует разницу между ставками народной и иностранной пенсии.

Больше информации о продлении временной защиты на странице Департамента полиции и погранохраны.