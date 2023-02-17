Спортсменка, давшая показания против Мехиса Виру, подтвердила неоднократные сексуальные отношения

«Бывшая спортсменка А ясно указывает в своем письме, что поведение Мехиса Виру во время ее тренировок много лет назад существенно выходило за рамки тренерской деятельности и угнетающе действовало на нее. В качестве примера психического воздействия А указывает на то, что М. Виру имел привычку психологически изводить ее таким образом, что некоторое время отказывался с ней общаться и таким образом унижал самооценку и достоинство спортсменки. А утверждает, что поведение М. Виру с сексуальным подтекстом по отношению к ней было частым и беспокоящим (в качестве примеров А приводит постоянное наблюдение, то, что он держал ее за руку с сексуальным подтекстом, также Виру дарил спортсменке А подарки). Также и спортсменка B находит в своем письме странным то, что тренер М. Виру дарил ей подарки. Обе спортсменки - А и Б считали очень напрягающей привычку М. Виру подолгу разговаривать с ними в машине (по словам А, иногда более 30 минут).