Эстонская федерация легкой атлетики наложила на Мехиса Виру бессрочный запрет на работу в сфере легкой атлетикой за недостойное обращение. Решение было принято в результате пятимесячного расследования, которое проводилось совместно с Эстонским целевым учреждением антидопинга и спортивной этики, на основании которого было подготовлено досье объемом около 500 страниц, краткое изложение которого теперь доступно общественности.
Спортсменка, давшая показания против Мехиса Виру, подтвердила неоднократные сексуальные отношения
Итоги были представлены в среду на заседании правления Федерации легкой атлетики, где после заслушивания доклада дисциплинарной комиссии провели голосование по решению о дисквалификации Виру. Решение было принято единогласно.
В общей сложности решение состоит из 21 пункта, самыми шокирующими являются показания трех бывших спортсменок – для обеспечения анонимности их данные не раскрываются.
RusPostimees публикует эти пункты решения дисциплинарной комиссии в полном объеме:
«Бывшая спортсменка А ясно указывает в своем письме, что поведение Мехиса Виру во время ее тренировок много лет назад существенно выходило за рамки тренерской деятельности и угнетающе действовало на нее. В качестве примера психического воздействия А указывает на то, что М. Виру имел привычку психологически изводить ее таким образом, что некоторое время отказывался с ней общаться и таким образом унижал самооценку и достоинство спортсменки. А утверждает, что поведение М. Виру с сексуальным подтекстом по отношению к ней было частым и беспокоящим (в качестве примеров А приводит постоянное наблюдение, то, что он держал ее за руку с сексуальным подтекстом, также Виру дарил спортсменке А подарки). Также и спортсменка B находит в своем письме странным то, что тренер М. Виру дарил ей подарки. Обе спортсменки - А и Б считали очень напрягающей привычку М. Виру подолгу разговаривать с ними в машине (по словам А, иногда более 30 минут).
О неоднократных неподобающих и сексуальных прикосновениях, давлении в виде отказа общения с ученицами, подарках от М.Виру говорит и спортсменка С. Также С утверждает, что М.Виру посылал ей неуместные сообщения сексуального содержания. По утверждению С, она неоднократно вступала с М.Виру с сексуальные отношения. Дисциплинарная комиссия считает, что М. Виру сексуально и морально изводил С, воспользовался своим тренерским влиянием, и тем самым отношения М.Виру – С вышли за рамки тренерской работы и стали для С притесняющими».