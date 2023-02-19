Лекарственный департамент: нужно максимально оперативно информировать пациентов о возникновении дефицита

«Да, я согласен, люди должны знать заранее, какие сложности ожидаются. Мы можем продумать какие-то альтернативные решения, - ответил заместитель генерального директора Лекарственного департамента Отть Лайус. - Лекарственный департамент не занимается поставками медикаментов, но мы можем знать заранее о возможных сбоях в поставках».

Кто отвечает за запасы и поставки лекарств? К чему готовиться в будущем? На эти и другие вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 20 февраля, в 20.30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.