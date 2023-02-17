Если у собственника дома в предыдущие годы были проблемы с гнездованием птиц, стоит осмотреть здание уже сейчас, до начала основного сезона гнездования. Владелец дома должен осмотреть и, при необходимости, не допустить проникновения птиц на крышу, чердак, балконы, карнизы. Стоит внимательно осмотреть незавершенные строения или, например, складские площадки.
Конфликт между собственниками домов и птицами можно предотвратить
Руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд напоминает, что, например, вороны или чайки начинают выбирать подходящие места для гнездования уже в конце февраля, и их нельзя беспокоить во время сезона гнездования. «Именно поэтому стоит как можно раньше осмотреть здание и при необходимости не допустить проникновения в него птиц. Беспокоить птиц во время гнездования неэтично, а также запрещено законом, потому что этот период — важное и деликатное для птиц время», — сказала Таммекянд.
Некоторые виды птиц живут в населенных пунктах, рядом с человеком, так как в городе меньше хищников, больше еды и возможностей для гнездования. Это означает, что места гнездования птиц часто можно обнаружить в здании.
Голуби гнездятся на карнизах зданий, чайки — на крышах, дятлы могут устроить гнездо даже в вентиляционных системах, а маленький воробей или мухоловка могут свить гнездо даже между обшивкой дома.
За гнездящимися птицами интересно наблюдать вместе с детьми, но Департамент окружающей среды по-прежнему ежегодно получает сообщения о том, что чайки нападают на людей, защищая своих детенышей.
«Май и июнь не так уж и далеко, поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы предотвратить проблемы поздней весны и раннего лета. Так птицы смогут выбрать более подходящее место для гнездования. В случае уже начавшегося гнездования, если птица откладывает яйца или в гнезде есть птенцы, нужно подождать, пока птенцы не покинут гнездо», — сказала Таммекянд.
Важно, чтобы квартирные товарищества и владельцы домов своевременно планировали ремонтные работы и реконструкцию зданий. Лучше всего не допускать ситуаций, когда строительные работы, запланированные на весну или лето, приходится откладывать из-за гнездования птиц.
Гнездованию многих видов птиц вблизи людей способствует легкодоступная пища. Подкармливать птиц точно не стоит, мусорные баки нужно держать закрытыми, а компостировать отходы следует в закрытом компостере. Птицы являются естественной частью городской среды. В естественный жизненный цикл природы нужно стараться вмешиваться минимально. Вмешательство оправдано только для защиты здоровья или имущества человека.
Практические рекомендации
- Закройте сеткой или отремонтируйте возможные проемы и отверстия в кровельных свесах и других доступных для птиц местах.
- Очищайте свои крыши от мусора и других материалов, подходящих для сооружения гнезд. Уберите с пологих крыш и балконов бесполезные предметы.
- При необходимости используйте подходящие отпугивающие средства, например, изображения хищных птиц, развевающиеся на шесте воздушные змеи, мячи в виде глаз. Периодически меняйте отпугивающие средства, поскольку птицы привыкают к ним.
- Установите в подходящих местах скворечники. Следуйте инструкциям Союза орнитологов Эстонии.