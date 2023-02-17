Конфликт между собственниками домов и птицами можно предотвратить

Руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд напоминает, что, например, вороны или чайки начинают выбирать подходящие места для гнездования уже в конце февраля, и их нельзя беспокоить во время сезона гнездования. «Именно поэтому стоит как можно раньше осмотреть здание и при необходимости не допустить проникновения в него птиц. Беспокоить птиц во время гнездования неэтично, а также запрещено законом, потому что этот период — важное и деликатное для птиц время», — сказала Таммекянд.

Некоторые виды птиц живут в населенных пунктах, рядом с человеком, так как в городе меньше хищников, больше еды и возможностей для гнездования. Это означает, что места гнездования птиц часто можно обнаружить в здании.

Голуби гнездятся на карнизах зданий, чайки — на крышах, дятлы могут устроить гнездо даже в вентиляционных системах, а маленький воробей или мухоловка могут свить гнездо даже между обшивкой дома.

За гнездящимися птицами интересно наблюдать вместе с детьми, но Департамент окружающей среды по-прежнему ежегодно получает сообщения о том, что чайки нападают на людей, защищая своих детенышей.