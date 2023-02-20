Пациенты жалуются, что лекарства в Эстонии стоят очень дорого, особенно если сравнивать их с ценами в соседних странах. Однако руководитель фирмы оптовой поставки лекарств Tamro Eesti Танель Куусманн не согласен с тем, что все лекарственные средства у нас дороже, чем у других.
Поставщик лекарств: на цены влияют переговоры Больничной кассы с производителем
Поставщик лекарств: на цены влияют переговоры Больничной кассы с производителем
Он объяснил, что на цены влияет так называемая маржа, добавляемая посредниками и аптеками на местах: «Но в целом стоимость поставляемого в Эстонию лекарства - это результат переговоров между Больничной кассой и производителями». Более высокие цены можно заметить на препараты, находящиеся в свободной продаже, но рецептурные препараты довольно часто дешевле, чем в других странах.
Кто отвечает за запасы и поставки лекарств? К чему готовиться в будущем? На эти и другие вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 20 февраля, в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.