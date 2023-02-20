Поставщик лекарств: на цены влияют переговоры Больничной кассы с производителем

Он объяснил, что на цены влияет так называемая маржа, добавляемая посредниками и аптеками на местах: «Но в целом стоимость поставляемого в Эстонию лекарства - это результат переговоров между Больничной кассой и производителями». Более высокие цены можно заметить на препараты, находящиеся в свободной продаже, но рецептурные препараты довольно часто дешевле, чем в других странах.