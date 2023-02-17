Платите зарплату и спите спокойно: налоговики решили взяться за предпринимателей Ида-Вирумаа

«По оценке НТД, налоговый ущерб, нанесенный выплатами заработных плат в конвертах, составляет около 99,8 миллионов евро, большую часть из которых, примерно 84%, составляет заработная плата, частично выплачиваемая в конвертах – чаще всего это означает, что предприятие выплачивает официально работнику минимальную заработную плату, а остальное – так сказать по-черному. Это одна из причин, по которой заработные платы на предприятиях ниже средних показателей по Эстонии, а работники частично или полностью лишены социальных гарантий», – сказал руководитель сферы по борьбе с выплатами заработных плат в конвертах Марк Мялтер.

В своем письме НТД рекомендует предприятиям ознакомиться с оценками своего налогового поведения в среде электронных услуг e-MTA, где предоставлены как инструкции по устранению недочетов, так и обратная связь. Если предприятия не изменят данные о задекларированных заработных платах, то они могут попасть под налоговую проверку.

Доля предприятий, находящихся в Ида-Вирумаа, с которыми связан риск выплат заработных плат в конвертах, составляет 36,3%, что является самым высоким показателем в стране. Средний показатель по Эстонии составляет 21,1%.