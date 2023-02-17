В Эстонию из Египта привезли 25 тонн опасных для здоровья апельсинов

По словам руководителя отдела пограничного контроля Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Регины Пихлакас, зараженные апельсины были обнаружены в ходе обычной проверки. «На границе проверяют все продукты неживотного происхождения с повышенными рисками, в том числе смотрят документы. Кроме того, с определенной периодичностью берутся пробы», – описала Пихлакас.

«На прошлой неделе в прибывших из Египта апельсинах Navel были обнаружены остатки трех непризнанных в Европейском союзе средств защиты растений (цифлутрин, ометоат и диметоат) в количестве, превышающем максимально допустимую норму. Апельсины отправили обратно в страну происхождения», – добавила Пихлакас.

По ее словам, в прошлом году несоответствие было выявлено также в двух продуктах неживотного происхождения. В случае риса (512 кг) документы не соответствовали требованиям, а посуда из бамбукового пластика (20 кг) запрещена в Европейском союзе. Товар прибыл в Эстонию из Китая и был уничтожен.