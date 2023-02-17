Просто хороший человек ⟩ Какие личностные качества обеспечат вам высокую зарплату?

Для изучения черт личности использовалась широко известная в психологии личности пятифакторная модель, или «Большая пятерка». Эта модель группирует различные черты в пять категорий: экстраверсия, общительность, напористость, невротизм и открытость опыту.

Экстраверсия означает энергичное и восторженное отношение к жизни. Его противоположностью является интроверсия, когда человек предпочитает одиночество общению. Общительные люди заботятся о других и принимают их. Напористость подразумевает упорство и добросовестность. Невротизм показывает, насколько легко люди расстраиваются или насколько они спокойны и эмоционально стабильны. Открытость опыту связана с любознательностью и новаторством, на другом конце шкалы этой черты находятся люди, предпочитающие привычное.

«Результаты исследования показывают, что люди, зарабатывающие более 2 300 евро брутто, чаще считают себя экстравертами, а также открыты новому опыту, чем те респонденты, зарплата которых составляет менее 1 200 евро», - сказала Кадри Седер, глава Агентства Palgainfo, добавив, что респонденты с более низкой зарплатой чаще характеризовали себя как заботливых и покладистых, а также добросовестных.

Также в зависимости от профессиональной группы респонденты, работавшие на руководящих должностях, оценили себя как активных и энергичных, а также открытых для нового опыта и решительных, но не всегда эмоционально уравновешенных. Сотрудники отделов обслуживания клиентов и продаж, напротив, чаще считают себя социальными людьми, которые заботятся о других и легко идут на контакт.