Агентство Palgainfo, CVKeskus.ee и исследователи из Тартуского университета изучили взаимосвязь между чертами характера 9 200 работников и их успешностью на рынке труда. В ходе исследования были определены характеристики, которые гарантируют более высокую заработную плату на эстонском рынке труда.
Просто хороший человек ⟩ Какие личностные качества обеспечат вам высокую зарплату?
Для изучения черт личности использовалась широко известная в психологии личности пятифакторная модель, или «Большая пятерка». Эта модель группирует различные черты в пять категорий: экстраверсия, общительность, напористость, невротизм и открытость опыту.
Экстраверсия означает энергичное и восторженное отношение к жизни. Его противоположностью является интроверсия, когда человек предпочитает одиночество общению. Общительные люди заботятся о других и принимают их. Напористость подразумевает упорство и добросовестность. Невротизм показывает, насколько легко люди расстраиваются или насколько они спокойны и эмоционально стабильны. Открытость опыту связана с любознательностью и новаторством, на другом конце шкалы этой черты находятся люди, предпочитающие привычное.
«Результаты исследования показывают, что люди, зарабатывающие более 2 300 евро брутто, чаще считают себя экстравертами, а также открыты новому опыту, чем те респонденты, зарплата которых составляет менее 1 200 евро», - сказала Кадри Седер, глава Агентства Palgainfo, добавив, что респонденты с более низкой зарплатой чаще характеризовали себя как заботливых и покладистых, а также добросовестных.
Также в зависимости от профессиональной группы респонденты, работавшие на руководящих должностях, оценили себя как активных и энергичных, а также открытых для нового опыта и решительных, но не всегда эмоционально уравновешенных. Сотрудники отделов обслуживания клиентов и продаж, напротив, чаще считают себя социальными людьми, которые заботятся о других и легко идут на контакт.
Результаты исследования показали, что люди с более низкой зарплатой более застенчивы и склонны избегать выступлений перед другими, предпочитают избегать лидерства и уклоняются от решения сложных проблем. Непривычные ситуации вызывают беспокойство у респондентов, которые оценили себя как более интровертных и склонных к тревожности.
«Поэтому можно сказать, что энтузиазм, позитивный настрой, уверенность в себе, готовность действовать, любознательность и открытость к новому опыту - это качества, которые помогают быть более успешными на рынке труда. Эти качества позволяют получить более высокий уровень образования, работать на руководящих должностях и получать большую зарплату», - отметила Сеедер. Она также добавила, что излишняя самоуверенность и добросовестность не обязательно повысят вашу зарплату.
Помимо прочего, исследование показало, что получение хорошей зарплаты в значительной степени зависит от смелости сменить работу - а именно, смена работы дает возможность резкого повышения зарплаты (т.н. скачка - прим.ред.), в то время как для работников с очень большим стажем работы на одном месте повышение зарплаты может быть весьма скромным либо эта возможность может отсутствовать.