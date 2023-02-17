Ученики Мехиса Виру встали на защиту тренера: мы не можем молча смотреть, как злонамеренно уничтожают работу всей его жизни

Мехис Виру – чрезвычайно заботливый и мотивирующий человек и тренер. Он прекрасно воспитанный джентльмен и интеллигент. Его мудрость как тренера и человеческие качества были прекрасным примером для всех нас. Это сделало нас лучшими спортсменами и лучшими людьми.

Мехис посвятил себя в развитие своих учеников. Он тренер мирового уровня, который работает со спортсменом по имя общей цели. Работая ради этих целей, у него были высокие ожидания и от спортсменов. Отдавая себя на 100% ради достижения цели, он ожидал этого же и от спортсмена. Вполне логично, что за все долгое время, что Мехис работал тренером (34 года), у него возникали разногласия с единичными спортсменами.

Мехис не принуждал никого из нас ходить на его тренировки – этот выбор мы всегда делали сами. Также мы никогда не чувствовали, что Мехис каким-то образом влиял бы на нас, принуждая нас тренироваться у него, если бы это не было нашим свободным желанием. Говорить, что Мехис Виру оказывал на нас какое-то давление в принятии этого решения, неправда.