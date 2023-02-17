В среду вокруг тренера по легкой атлетике Мехиса Виру разгорелся скандал, связанный с домогательствами. На его защиту встали бывшие и нынешние студенты.
Ученики Мехиса Виру встали на защиту тренера: мы не можем молча смотреть, как злонамеренно уничтожают работу всей его жизни
Эстонская федерация легкой атлетики в среду приняла решение о бессрочном отстранении Виру от тренерской деятельность. Расследование началось после прошлогоднего юниорского чемпионата мира, на котором, по словам нескольких очевидцев, отношения между тренером и спортсменкой Кармен Бруус выглядели необычно.
RusPostimees публикует обращение учеников Мехиса Виру в полном объеме:
Обращаемся к общественности, чтобы выразить свою поддержку тренеру Мехису Виру. Мы, бывшие и нынешние ученики тренера, находимся в замешательстве в связи с выдвинутыми против нашего тренера обвинениями в неподобающем обращении, а также в отношении решения Эстонской федерации легкой атлетики назначить ему бессрочный запрет на тренерскую деятельность.
Мы все вместе хотим высказать свою позицию о Мехисе Виру – как о тренере и как о человеке, поскольку до этого не было возможности этого сделать.
Мы все подтверждаем, что поведение Мехиса Виру в отношении своих подопечных было честным и достойным. Мы не можем молча наблюдать за тем, как злонамеренно уничтожают дело его жизни. Мы никогда не сталкивались и не видели лично, чтобы Мехис Виру на тренировках, соревнованиях или в каких-то иных ситуациях кого-то притеснял – обращаясь ненадлежащим образом или унижая. Он профессиональный тренер, который никогда не искал физического контакта с учениками. Также мы не чувствовали и не видели, что у него могла бы быть личная цель выстроить более близкие отношения с каким-то спортсменом ради каких-то личных целей.
Мехис Виру – чрезвычайно заботливый и мотивирующий человек и тренер. Он прекрасно воспитанный джентльмен и интеллигент. Его мудрость как тренера и человеческие качества были прекрасным примером для всех нас. Это сделало нас лучшими спортсменами и лучшими людьми.
Мехис посвятил себя в развитие своих учеников. Он тренер мирового уровня, который работает со спортсменом по имя общей цели. Работая ради этих целей, у него были высокие ожидания и от спортсменов. Отдавая себя на 100% ради достижения цели, он ожидал этого же и от спортсмена. Вполне логично, что за все долгое время, что Мехис работал тренером (34 года), у него возникали разногласия с единичными спортсменами.
Мехис не принуждал никого из нас ходить на его тренировки – этот выбор мы всегда делали сами. Также мы никогда не чувствовали, что Мехис каким-то образом влиял бы на нас, принуждая нас тренироваться у него, если бы это не было нашим свободным желанием. Говорить, что Мехис Виру оказывал на нас какое-то давление в принятии этого решения, неправда.
Мы благодарны Мехису Виру за то, что он работал с нами, он часто это делал бесплатно, иногда даже покрывая наши расходы из бюджета своей семьи. Как целеустремленный человек, он научил нас стремиться к лучшему и всячески помогал нам добиваться лучших результатов. Мехис и Керсти Виру всегда были рядом с нами, когда нам было тяжело в спорте или личной жизни.
Под руководством Мехиса выросли не только спортсмены высшего уровня, но и прекрасные тренеры, учителя и достойные члены общества, которые сейчас продвигают жстонскую жизнь и спорт, отстаивая высокие ценности, которые мы впитали на тренировках Мехиса Виру. Исходя из вышеизложенного, мы требуем нового объективного расследования, которое выяснило бы истинное положение дел и позволило принять правильное решение.
Хелена Сильм - ученица Мехиса и Керсти в 2001-2005 гг.
Анти Веэрмаа - ученик Мехиса Виру в 1989 - 1995 гг.
Сейди Луйк – ученица Мехиса и Керсти Виру в 1995 - 2006 гг.
Кайре Нурья – ученица Мехиса и Керсти Виру в 2001-2014 гг.
Элийсе Аниялг - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2012 года.
Биргит Паю - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2008 года.
Лийса-Мария Труупылд - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2014 года.
Антти Адур - ученик Мехиса и Керсти Виру с 1999 по 2007 год.
Тийна Тоодинг - ученица Мехиса в 1989 - 1992 гг.
Моника Аусмеэс - ученица Мехиса в 1992 - 1994 гг.
Майла Райдма - ученица Мехиса в 1992 - 1994 гг.
Реэта Партс - ученица Мехиса и Керсти Виру 2002 - 2017
Эгле Мадиссоо - ученица Керсти и Мехиса Виру 1988 - 1993 гг.
Херке Карин Рыым - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2020 года.
Элизабет Кумар - ученица Мехиса Виру в 1992 - 1997 гг.
Кристель Луйк - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2000 по 2022 год.
Керли Махла – ученица Мехиса и Керсти Виру 2000-2012
Лаура Каур - ученица Мехиса и Керсти Виру 2010 - 2022
Ученица Кяди Пант - Мехис и Керсти Виру с 2006 по 2022 год.
Йоосеп Тохври – ученик Мехиса и Керсти Виру в 2009 - 2022 гг.
Янели Тоомел - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2006 по 2020 год.
Айгар Кукк - ученик Мехиса и Керсти Виру с 1998 по 2011 год.
Таави Тохври – ученик Мехиса и Керсти Виру в 2006 - 2012 гг.
Яак-Хейнрих Ягор - ученик Мехиса и Керсти Виру в 2009-2022 гг.
Лиане Пинтсаар - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2005 по 2015 год.
Кармен Бруус - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2014 года.
*Стелла Сейм - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2014 года.
*Маарья-Лийс Нурья - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2014 года.
Кристийне Калдмаа - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2019 года.
* Диана Йоханна Ванамб - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2016 года.
* Александра Керр - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2022 года.
Берит Паллум - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2019 года.
*Анетте Аннок - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2018 года.
*Хелена Гросс - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2013 года.
Анна-Лийза Сакс - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2017 года.
Анна Ленсмент - ученица Мехиса и Керсти Виру с 2021 года.
Марлеэн Лыхмус - ученица Мехиса и Керсти Виру в 2010-2022 гг.
Юрген Тохври - ученик Мехиса и Керсти Виру в 2010-2015 гг.
Теэле Туулару – ученица Мехиса и Керсти Виру в 2017-2022 гг.
Анна Вальдна - ученица Мехиса и Керсти Виру в 2017-2018 гг.
Карл Алеканд - ученик Мехиса и Керсти Виру в 2004-2016 гг.
Норман Плоом - ученик Мехиса и Керсти Виру в 2001-2017 гг.
Майдо Месипуу – ученик Мехиса и Керсти Виру в 1999-2007 гг.
Элизабет Окк - ученица Мехиса и Керсти Виру в 2015-2019 гг.
Гетрин Коорт - ученица Мехиса и Керсти Виру в 2014-2019 гг.
Аннели Труупыльд — родитель
Март Рийспере — родитель
Карин Рыым - родитель
Херкки Рыым - родитель
*Родители несовершеннолетних детей согласны с заявлением.