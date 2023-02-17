Важность сортировки ⟩ Ежегодно на одного жителя Эстонии приходится более 300 кг бытовых отходов

Для более удобного сбора упаковочных отходов за последние пять лет Eesti Pakendiringlus удвоила количество контейнеров для сбора отходов, установив в общей сложности 3200 контейнеров. Кроме того, около 2000 контейнеров квартирных товариществ привозят материалы для сортировки и переработки в Eesti Pakendiringlus.

«Сортировка упаковок как материала растет с каждым годом. Тем не менее, у сортировки упаковок есть определенный потолок - хотя мы удвоили количество публичных упаковочных контейнеров за последние пять лет, рост собираемого количества упаковок замедлился. В основном потому, что в местных самоуправлениях не так много общественных мест, где можно разместить контейнеры для сбора отходов, чтобы они были удобны еще и для жителей. Это также одна из причин, по которой Eesti Pakendiringlus приближается своими контейнерами к домам все ближе и предлагает квартирным товариществам все более удобные решения для сбора отходов. Основа всего - сбор отходов по типу - без этого тяжело добиться экологически устойчивого развития», - сказал руководитель Eesti Pakendiringlus OÜ Альдер Харкманн.

Ежегодно на одного жителя Эстонии приходится более 300 кг бытовых отходов, 25-30 процентов общей массы этих отходов, более 200 000 тонн, являются упаковочными. По объему упаковочные отходы могу составлять даже до 60% бытовых отходов.