Как отмечает предприятие по переработке упаковок Eesti Pakendiringlus, количество упаковочных контейнеров удвоилось, но большая часть образующихся в домах упаковочных отходов по-прежнему попадает в смешанные отходы.
Важность сортировки ⟩ Ежегодно на одного жителя Эстонии приходится более 300 кг бытовых отходов
Для более удобного сбора упаковочных отходов за последние пять лет Eesti Pakendiringlus удвоила количество контейнеров для сбора отходов, установив в общей сложности 3200 контейнеров. Кроме того, около 2000 контейнеров квартирных товариществ привозят материалы для сортировки и переработки в Eesti Pakendiringlus.
«Сортировка упаковок как материала растет с каждым годом. Тем не менее, у сортировки упаковок есть определенный потолок - хотя мы удвоили количество публичных упаковочных контейнеров за последние пять лет, рост собираемого количества упаковок замедлился. В основном потому, что в местных самоуправлениях не так много общественных мест, где можно разместить контейнеры для сбора отходов, чтобы они были удобны еще и для жителей. Это также одна из причин, по которой Eesti Pakendiringlus приближается своими контейнерами к домам все ближе и предлагает квартирным товариществам все более удобные решения для сбора отходов. Основа всего - сбор отходов по типу - без этого тяжело добиться экологически устойчивого развития», - сказал руководитель Eesti Pakendiringlus OÜ Альдер Харкманн.
Ежегодно на одного жителя Эстонии приходится более 300 кг бытовых отходов, 25-30 процентов общей массы этих отходов, более 200 000 тонн, являются упаковочными. По объему упаковочные отходы могу составлять даже до 60% бытовых отходов.
В последние несколько лет компания Eesti Pakendiringlus в сотрудничестве с предприятиями по вывозу отходов вложила значительные средства в сбор упаковок из домов. «Эстония взяла на себя обязательство по достижению определенных целей по переработке упаковок, и единственный способ достичь их - собирать биоотходы и упаковки дома по отдельности. Очевидно, что для увеличения количества вторичной переработки хотя бы в домах густонаселенных районов необходимо иметь центры для сортировки отходов - именно в домах образуется большое количество упаковочных отходов, которые нужно научиться собирать по типу, чтобы правильно их утилизировать», - добавил Харкманн.
По словам Харкманна, стеклянная, металлическая и бумажная/картонная упаковка, помещенная в правильный контейнер, в основном перерабатывается. «С некоторыми видами пластмасс и композитных материалов действительно сложнее, но отсутствие решений для их переработки - это не только эстонская, но и общеевропейская проблема. Кроме того, те заводы, которые сегодня перерабатывают пластик в Эстонии, фактически страдают от нехватки материала - этот материал обычно попадает в бытовые отходы и в значительной степени сжигается», - добавил Харкманн.
С 1 июня 2022 года производители отдельно декларируют упаковку из моно- и композитного материала. По словам Харкманна, переход на перерабатываемую упаковку не произойдет в одночасье. «В настоящее время компании анализируют используемую ими упаковку по новым принципам. Скоро мы начнем проводить отчеты, и только после этого сможем приступить к расчету различных ценовых уровней в зависимости от экологичности упаковки.»
Eesti Pakendiringlus постоянно ищет новые решения для переработки различных материалов из соседних стран. Например, Eesti Pakendiringlus предлагает клиентам рассматривать картонные стаканы для напитков (так называемые тетрапаки) как отдельный вид упаковочного материала, чтобы справедливо оценить затраты на обработку и, таким образом, увеличить переработку картонных стаканов для напитков. «Также скоро появится услуга по сбору и переработке одноразовых кофейных стаканчиков - мы заключили договор с заводом, который будет этим заниматься. Вначале мы будем предлагать эти услуги сетям быстрого питания и заправочным станциям», - сказал Харкманн.
Варианты вторичной переработки упаковок постоянно меняются: некоторые виды упаковки, которые сегодня не могут быть переработаны, в ближайшем будущем могут найти применение в новом продукте. Поэтому важно, чтобы упаковки сортировалась отдельно от остального потока отходов. Мы рекомендуем всегда собирать отдельно упаковку из этих материалов, которые проще всего перерабатывать: стекло, металл, бумагу и картон.