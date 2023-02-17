Лейкемия унесла жизнь знаменитого спортсмена, участника четырех Олимпиад

Rheinische Post сообщает, что немецкий прыгун с шестом, участник четырех Олимпийских игр Тим Лобингер скончался в возрасте 50 лет от лейкемии. Он пять лет сражался с заболеванием: лейкемию у него диагностировали в начале 2017 года. И хотя поначалу казалось, что он смог ее преодолеть, болезнь вскоре вернулась. Второй раз Лобингер противостоять ей не смог.