Rheinische Post сообщает, что немецкий прыгун с шестом, участник четырех Олимпийских игр Тим Лобингер скончался в возрасте 50 лет от лейкемии. Он пять лет сражался с заболеванием: лейкемию у него диагностировали в начале 2017 года. И хотя поначалу казалось, что он смог ее преодолеть, болезнь вскоре вернулась. Второй раз Лобингер противостоять ей не смог.
Лейкемия унесла жизнь знаменитого спортсмена, участника четырех Олимпиад
Лейкемия унесла жизнь знаменитого спортсмена, участника четырех Олимпиад
За плечами у Лобингера была прекрасная спортивная карьера. Он выступал на четырех Олимпиадах (1996, 2000, 2004, 2008), являлся чемпионом мира в помещении (2003) и двукратным чемпионом Европы в помещении (1998, 2002). В 1997 году он стал первым немецким прыгуном с шестом, преодолевшим шестиметровую отметку на открытом воздухе.
В 2012 году он завершил спортивную карьеру и работал фитнес-тренером футболиста Александра Глеба. Кроме того, он работал тренером по физподготовке клуба «РБ Лейпциг».
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