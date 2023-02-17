Дачи бывают разные: на Сааремаа можно купить целый дачный комплекс

На самом красивом пляже Сааремаа расположены: двухэтажное главное здание, баня, гостевой дом, амбар кемпинг с семью красивыми домиками.

Дом отдыха Panga. Фото: city24.ee

На первом этаже главного корпуса находится большой банкетный зал и кухня с подсобными помещениями. На нижнем этаже также есть две гостевые комнаты, каждая с собственной ванной, и два общих туалета. На втором этаже пять гостевых комнат, каждая со своим санузлом.

В гостевом доме три комнаты. В коридоре расположены ванная комната и один отдельный туалет. Всего в гостевом доме могут разместиться семь человек.

Дом отдыха Panga. Фото: city24.ee

В превращенном в жилое помещение амбаре четыре спальных места. Помыться и сходить в туалет можно в сауне, в которой одновременно может разместиться до шести человек. Кроме парилки, помывочной и раздевалки в строении есть комната отдыха.

На территории есть кемпинг на семь домиков. Из них пять двухкомнатных и и два трехкомнатных. Всего в кемпинге может отдыхать 28 человек.

Весь дом отдыха Panga вмещает до 50 отдыхающих. Еще столько же может разместиться в палатках на специально отведенной территории, где имеются туалеты и душевая.

Морской берег рядом с домом отдыха Panga. Фото: city24.ee