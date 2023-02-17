Готовившаяся к проходившим в США в январе X-Games Келли Сильдару, получила на тренировке серьезную травму.
Келли Сильдару прооперировали накануне дня рождения
Келли Сильдару прооперировали накануне дня рождения
Отмечающая сегодня свой 21-й день рождения фристайлистка Келли Сильдару перегрузила колено и получила серьезную травму. В Эстонии выяснилось, что повреждена передняя крестообразная свезка и мениск.
«Я пошла выполнять первый прыжок и двинулась чуть дальше, чем обычно. Спин оказался чрезмерным и я неудачно приземлилась. Падение само по себе не было ужасным, но я повредила правое колено», - рассказала Сильдару.
Это не первая травма крестообразной связки, полученная Келли Сильдару. В 2017 году она упала на сборах, но тогда повредила левое колено. В этот раз травмировано правое.
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