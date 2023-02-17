Келли Сильдару прооперировали накануне дня рождения

Отмечающая сегодня свой 21-й день рождения фристайлистка Келли Сильдару перегрузила колено и получила серьезную травму. В Эстонии выяснилось, что повреждена передняя крестообразная свезка и мениск.

«Я пошла выполнять первый прыжок и двинулась чуть дальше, чем обычно. Спин оказался чрезмерным и я неудачно приземлилась. Падение само по себе не было ужасным, но я повредила правое колено», - рассказала Сильдару.