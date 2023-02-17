Магазины: порог в 200 евро для возбуждения дела породил у воров чувство безнаказанности

Руководитель отдела внутреннего контроля торговой сети Selver Катрин Кууск сообщила, что увеличение числа краж является значительным, а в среднем из магазинов Selver ежегодно крадут товары на 80 000 евро (это установленные кражи), а ущерб от неустановленных краж в два раза больше.

По словам Кууск, увеличению числа краж способствовали кассы самообслуживания, где ответственность за оплату лежит на клиенте: «Люди просто не сканируют продукты, и не из-за рассеянности, хотя и такое случается, а вполне сознательно, либо сканируют товаров на пять евро, а выходят из магазинов с тележкой продуктов на 200 евро».