Пт, 17.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Магазины: порог в 200 евро для возбуждения дела породил у воров чувство безнаказанности

rus.postimees.ee
Магазины: порог в 200 евро для возбуждения дела породил у воров чувство безнаказанности
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Касса самообслуживания в магазине Selver.
Касса самообслуживания в магазине Selver. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

По заявлению эстонских торговых сетей, за год число магазинных краж выросло почти на четверть, а проблема наиболее распространена в крупных магазинах в больших городах, пишет Rus.ERR.

Руководитель отдела внутреннего контроля торговой сети Selver Катрин Кууск сообщила, что увеличение числа краж является значительным, а в среднем из магазинов Selver ежегодно крадут товары на 80 000 евро (это установленные кражи), а ущерб от неустановленных краж в два раза больше.

По словам Кууск, увеличению числа краж способствовали кассы самообслуживания, где ответственность за оплату лежит на клиенте: «Люди просто не сканируют продукты, и не из-за рассеянности, хотя и такое случается, а вполне сознательно, либо сканируют товаров на пять евро, а выходят из магазинов с тележкой продуктов на 200 евро».

Представители Selver и Jaagumäe Kaubandus отметили, что у воров появилось чувство безнаказанности, поскольку уголовное дело теперь возбуждают только в случае кражи на сумму от 200 евро.

Ключевые слова
Наверх