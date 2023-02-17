Если в большинстве торговых центров Тарту клиенты могут сходить в туалет бесплатно, то в Tasku за это приходится платить.
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Из-за вандалов туалеты в популярном торговом центре стали платными
Из-за вандалов туалеты в популярном торговом центре стали платными
По словам исполнительного директора торгового центра Tasku Лийу Матикайнен, основная причина этого – вандалы, из-за которых после нескольких пробных недель, когда клиенты пользовались туалетами бесплатно, пришлось принимать меры.
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