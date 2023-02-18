Представленный коллективу театра и общественности эскиз пристройки здания Национальной оперы экспертная комиссия не одобрила.
Для подписчиков
Здание вместо парка: эскиз пристройки к театру «Эстония» вызвал недовольство
Здание вместо парка: эскиз пристройки к театру «Эстония» вызвал недовольство
Хотя новый эскиз, подготовленный архитектором Тыну Лайгу, вроде бы показывает, будет ли пристройка гармонировать с существующим зданием, архитектурный образ еще не создан. Несмотря на объединенное сопротивление защитников памятников старины, совместная экспертная комиссия Национальной оперы и города Таллинна все-таки рассматривает варианты пристройки.