Здание вместо парка: эскиз пристройки к театру «Эстония» вызвал недовольство

Хотя новый эскиз, подготовленный архитектором Тыну Лайгу, вроде бы показывает, будет ли пристройка гармонировать с существующим зданием, архитектурный образ еще не создан. Несмотря на объединенное сопротивление защитников памятников старины, совместная экспертная комиссия Национальной оперы и города Таллинна все-таки рассматривает варианты пристройки.

Согласно решению Рийгикогу, в качестве следующего объекта культуры государственного значения фонд «Капитал культуры» должен финансировать расширение здания Эстонской национальной оперы на прилегающем к ней участке. Все учреждения по охране наследия с самого начала решительно выступали против этого, но поскольку решение, имеющее силу закона, не изменилось, и театр «Эстония», и Таллиннская городская управа действуют исходя из сложившейся ситуации.