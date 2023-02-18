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Здание вместо парка: эскиз пристройки к театру «Эстония» вызвал недовольство

Аймар Алтосаар
, журналист
Здание вместо парка: эскиз пристройки к театру «Эстония» вызвал недовольство
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Эскиз пристройки к театру "Эстония".
Эскиз пристройки к театру "Эстония". Фото: Rahvusooper Estonia

Представленный коллективу театра и общественности эскиз пристройки здания Национальной оперы экспертная комиссия не одобрила.

Хотя новый эскиз, подготовленный архитектором Тыну Лайгу, вроде бы показывает, будет ли пристройка гармонировать с существующим зданием, архитектурный образ еще не создан. Несмотря на объединенное сопротивление защитников памятников старины, совместная экспертная комиссия Национальной оперы и города Таллинна все-таки рассматривает варианты пристройки.

Согласно решению Рийгикогу, в качестве следующего объекта культуры государственного значения фонд «Капитал культуры» должен финансировать расширение здания Эстонской национальной оперы на прилегающем к ней участке. Все учреждения по охране наследия с самого начала решительно выступали против этого, но поскольку решение, имеющее силу закона, не изменилось, и театр «Эстония», и Таллиннская городская управа действуют исходя из сложившейся ситуации.

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