Борис Тух ⟩ Узница Шеффилдского замка и узник замка Иф

Костюмы на персонажах обеих постановок – современные. В «Графе Монте-Кристо» это не так уж заметно: переменчивая стихия музыкальной драмы, маски римского карнавала, рубища узников замка Иф, Эдмона и аббата Фариа, демонический облик Эдмона – графа Монте-Кристо властно втягивают нас в бурлящий водоворот театральной условности. Bремя действия известно (с 1814 до 1838 года), но к чему даты? Жажда мести неутолима в любую эпоху, и каждому, чья жизнь была надолго перечеркнута сочиненным какой-то скользкой мразью доносом, хочется отведать это блюдо, которое, как учил один искушенный в способах мести и уничтожения врагов исторический персонаж, следует подавать холодным. Вот только как выбрать между двумя правдами? Ветхозаветным правом на месть: «Око за око и зуб за зуб». И верой в то, что небесное правосудие свершится без твоего вмешательства: «Мне отмщение – и Аз воздам». Театр имени Михаила Чехова очень серьезно, без скидок на «легкий» жанр мюзикла, ставит этот вопрос перед зрителем, а ответ пусть каждому подскажет его совесть.

Драме Болта сыграна с дерзкой прямотой площадного театра. Аскетичный лаконизм сценографии Михаила Краменко, современные, но очень театральные по сути, костюмы Кристины Пастернак подчеркивают и дополняют обращенный к нам режиссерский мессидж. Роскошные исторические одежды и интерьеры (без чего, кстати, сегодня прекрасно обходятся очень многие постановки Шекспира) – всего лишь шелуха, которая затемняет смысл интриг и подлостей, творящихся в коридорах власти, эффектностью своей придает им величие – а если показать природу «королевских игр» во всей их наготе? Тем более, что в наше время игроки на этой арене не могут претендовать не то, что на величие, но и вообще на более или менее крупный масштаб. Яркие личности повывелись, бал правят пигмеи. Куда им до великолепного демонизма Эдмона Дантеса, сыгранного Максимом Буселом, и до его драмы; герой мнил себя кукловодом, дергающим покорных его замыслам марионеток за ниточки – и внезапно убедился, что сам стал куклой в затеянной им чудовищной игре! И тем более им далеко до персонажей Болта, которые в спектакле Голомазова тоже то пытаются стать кукловодами, прогнуть под себя изменчивый мир, то оказываются игрушками той безликой силы, которая называется исторической целесообразностью. Но при этом сохраняют масштаб, мощь, а часто и величие.