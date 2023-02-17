Tesla отзывает сотни тысяч автомобилей из-за проблем с автопилотом

Компания Tesla заявила о том, что отзовет 362 тысячи автомобилей в США для обновления бета-версии программного обеспечения Full Self-Driving (FSD). Это произошло после того, как регулирующие органы США заявили, что система помощи водителю неадекватно адаптируется к дорожному движению и такие правила техники безопасности могут привести к аварии.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что программное обеспечение Tesla позволяет транспортному средству «превышать ограничения скорости или проезжать перекрестки незаконным или непредсказуемым образом, что увеличивает риск аварии».

Tesla бесплатно выпустит обновление программного обеспечения беспроводной сети (OTA). При этом производитель электромобилей заявил, что не знает о каких-либо травмах или смертельных случаях, которые могут быть связаны с проблемой отзыва. Тем не менее, из-за этого сегодня акции Tesla упали на 1,6%, до 210,76 доллара.

Подобные отзывы распространяются на автомобили Model S, Model X 2016–2023 года, Model 3 2017–2023 года и Model Y 2020–2023 года. Именно они оснащены программным обеспечением FSD Beta.