Отреставрированное здание Нарвской ратуши откроет свои двери уже этой весной

Здание Нарвской ратуши вернет себе статус административного городского здания, и в то же время станет туристическим объектом. В цокольном этаже расположится ресторанный комплекс.

Первый этаж здания предусмотрен для общественного использования, то есть для жителей и туристов. В июле будет готова виртуальная экспозиция «Новая жизнь Старой Нарвы». В зале с дополненной реальностью можно будет ознакомиться с довоенной Нарвой. Одним из основных объектов экспозиции будет модель довоенного города, которая изготовлена на основе легендарного бумажного макета Федора Шанцына и макета старой Нарвы, находящегося в Нарвском замке.

С помощью информации на планшетах гости смогут получить видео- и аудиоинформацию, фото и 3D изображения отдельных зданий и объектов, наиболее интересных с архитектурной и исторической сторон, и узнать о довоенной жизни города в целом. Зал с виртуальной реальностью позволит ощутить себя в Нарве шведского времени. Посетители в очках виртуальной реальности попадут в здание ратуши XVII века, а также смогут увидеть Ратушную площадь и погулять по улицам Старого города.

На втором этаже расположен большой зал, где будут проходить разные официальные встречи представителей власти, конференции, торжественные церемонии регистрации браков, концерты, спектакли и семинары. На втором этаже также будет находиться представительский кабинет мэра города. Его планируют использовать только для проведения праздничных официальных приемов мэра, мероприятий и пресс-конференций. Третий этаж ратуши предусмотрен для работы Нарвского городского собрания. Там расположен большой зал, где с комфортом могут разместиться до 60 человек.

Строительный проект реконструкции здания Нарвской ратуши и площади составила фирма Zoroaster OÜ (архитектор Владимир Орлов). Работы по проектированию Ратушной площади были согласованы с победителем конкурса «Архитектурный конкурс по центру Старого города Нарвы» KOKO Arhitektid OÜ.