Строительные работы по реновации здания ратуши и прилегающей к ней Ратушной площади планируется завершить к концу марта. После того как в здании установят всю необходимую мебель, Ратушу откроют для посетителей. Открытие запланировано на конец мая.
Отреставрированное здание Нарвской ратуши откроет свои двери уже этой весной
Здание Нарвской ратуши вернет себе статус административного городского здания, и в то же время станет туристическим объектом. В цокольном этаже расположится ресторанный комплекс.
Первый этаж здания предусмотрен для общественного использования, то есть для жителей и туристов. В июле будет готова виртуальная экспозиция «Новая жизнь Старой Нарвы». В зале с дополненной реальностью можно будет ознакомиться с довоенной Нарвой. Одним из основных объектов экспозиции будет модель довоенного города, которая изготовлена на основе легендарного бумажного макета Федора Шанцына и макета старой Нарвы, находящегося в Нарвском замке.
С помощью информации на планшетах гости смогут получить видео- и аудиоинформацию, фото и 3D изображения отдельных зданий и объектов, наиболее интересных с архитектурной и исторической сторон, и узнать о довоенной жизни города в целом. Зал с виртуальной реальностью позволит ощутить себя в Нарве шведского времени. Посетители в очках виртуальной реальности попадут в здание ратуши XVII века, а также смогут увидеть Ратушную площадь и погулять по улицам Старого города.
На втором этаже расположен большой зал, где будут проходить разные официальные встречи представителей власти, конференции, торжественные церемонии регистрации браков, концерты, спектакли и семинары. На втором этаже также будет находиться представительский кабинет мэра города. Его планируют использовать только для проведения праздничных официальных приемов мэра, мероприятий и пресс-конференций. Третий этаж ратуши предусмотрен для работы Нарвского городского собрания. Там расположен большой зал, где с комфортом могут разместиться до 60 человек.
Строительный проект реконструкции здания Нарвской ратуши и площади составила фирма Zoroaster OÜ (архитектор Владимир Орлов). Работы по проектированию Ратушной площади были согласованы с победителем конкурса «Архитектурный конкурс по центру Старого города Нарвы» KOKO Arhitektid OÜ.
Проект поддерживает Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках программы «Устойчивого развития городов Ида-Вирумаа».