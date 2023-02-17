Строгие стандарты безопасности в Турции ввели после мощного землетрясения в Измите в 1999 году, когда погибли 17 тысяч человек. Позже их также ужесточали после стихийных бедствий, последний раз это сделали в 2018 году. Однако соблюдались эти стандарты плохо, и значительную роль в этом сыграла коррупция.
Урок Турции. Число жертв землетрясений прямо коррелирует с уровнем коррупции
Исследование 2007 года, в котором ученые Флоридского международного университета проанализировали данные о последствиях 344 землетрясений в 42 странах с 1975 по 2003 год, показало: чем выше уровень коррупции в государстве, тем больше число жертв землетрясений. В другом исследовании, куда эти же ученые включили 269 крупных землетрясений, произошедших с 1960 по 2002 годы, была показана прямая зависимость между количеством смертей и социальным неравенством.
Ученые Флоридского международного университета объяснили эту связь неспособностью обществ с большой разницей между богатыми и бедными к коллективному действию - введению и контролю соблюдений правил строительства, укреплению построек и зонированию по степени сейсмической угрозы.
Наконец, в 2011 году Николас Амбразеус, один из самых известных специалистов по землетрясениям, специализирующийся как раз на средиземноморском регионе, подытожил эти наблюдения в статье для Nature с говорящим названием «Убивает коррупция».
С помощью анализа данных о жертвах землетрясений в разных странах, об их ВВП и об уровне восприятия коррупции он показал, что 83% всех жертв за последние три десятилетия проживали именно в коррумпированных странах - тех, где уровень коррупции выше, чем можно было бы ожидать на основании их ВВП.
Амбразеус связывает это с тем, что именно в случае землетрясений последствия недостаточного соблюдения технологий и норм строительства выходят на поверхность. «Строительная отрасль… признана самым коррумпированным сегментом мировой экономики. Коррупция принимает форму взяток за нарушение процессов проверки и лицензирования, а также тайных действий, которые снижают затраты и тем самым снижают качество строительства. Сборка здания, от заливки фундамента до нанесения последнего слоя краски, - это [по природе своей] процесс сокрытия, процесс, который идеально подходит для того, чтобы уменьшить или вовсе избавиться от использования дорогих, но важных компонентов конструкции. <…> Во время землетрясений последствия десятилетий некачественного строительства проявляются в катастрофических масштабах», - подчеркнул специалист.
Власти Турции закрывали глаза на возведение миллионов незаконных построек
Одной из причин столь масштабных последствий землетрясения, в результате которого, по последним данным, погибли уже более 38 тысяч человек, многие называют низкое качество домов и других строений, возведенных в стране в период правления партии Реджепа Тайипа Эрдогана.
Настоящий строительный бум в республике наступил как раз с приходом к власти в начале нулевых Партии справедливости и развития (ПСР) во главе с Эрдоганом. Так, согласно данным Института статистики Турции, порядка 51% строений в десяти наиболее пострадавших регионах были возведены после 2001 года. Примечательно, что в период правления Эрдогана максимально допустимая высота зданий в Турции была увеличена - с 20 до 37 этажей.
При этом за период правления партии в республике восемь раз объявлялась амнистия для незарегистрированных строительных работ. «Вы прощали [людям незаконное строительство] ради голосов и денег, но землетрясение этого не простило», - рассуждал на эту тему Эрдоган Сюзер, обозреватель критически настроенной к правительству газеты Sözcü.
Последняя на сегодня и самая масштабная за всю историю строительная амнистия была объявлена в мае 2018 года, в преддверии парламентских и президентских выборов. Согласно решению властей, все незаконные строения, возведенные до 31 декабря 2017 года включительно, могли быть амнистированы на основании заявлений их владельцев и за уплату соответствующей пошлины. Всего в ходе амнистии было подано порядка 10 миллионов заявок, около 1,8 миллиона из них одобрены (в частности, чуть более 294 тысяч строений были амнистированы в провинциях, наиболее пострадавших от недавнего землетрясения).
В государственную казну тогда поступило более 25,5 миллиарда турецких лир (примерно 1,3 миллиарда долларов по нынешнему курсу), но многие эксперты уже тогда били тревогу: например, в 2019-м Джемаль Гекче, председатель национальной Палаты инженеров-строителей - некоммерческого отраслевого объединения профильных специалистов, - прямо предупреждал чиновников, ответственных за амнистию, что из-за их решения турецкие города «могут [в случае землетрясения] превратиться в кладбища».
В зонах, пострадавших от землетрясения на юге Турции, такие амнистии получили застройщики 75 тысяч зданий, утверждает глава стамбульского отделения турецкого Союза палат инженеров и Палаты архитекторов-градостроителей Пелин Пынар Гиритлиоглу.
А всего за несколько дней до последней катастрофы турецкие СМИ сообщили, что парламент собирается одобрить новый законопроект, который предоставит еще большие льготы для застройщиков зданий, возведенных недавно.
Эрзин - ложка меда в бочке дегтя
Страшные прогнозы Джемаля Гекче оправдались шестого февраля. Некоторые турецкие города были практически стерты с лица земли - но не все. Настоящим героем в Турции в первые дни после землетрясения стал мэр города Эрзина Оккеш Эльмасоглу, который оперативно сообщил в своем Facebook, что во время природной катастрофы в населенном пункте никто не погиб. Более того, в Эрзине с населением порядка 41 тысячи человек не было разрушено ни одно строение, и лишь отдельные дома частично пострадали.
Еще более показательным этот пример делает сравнение с расположенным в 80 километрах от Эрзина городом Нурдагы - с такой же численностью населения. Там жилой фонд стихия уничтожила полностью. «У нас большое горе. Мы будем сносить весь жилой фонд, все 100%. Из-под завалов одного из домов мы извлекли 150 тел. Мы будем все перестраивать», - констатировал Осман Бильгин, губернатор провинции Ширнак.
Мэр Эльмасоглу такую разницу в последствиях удара стихии не считает чудом. Он рационально объясняет отсутствие разрушений и жертв тем, что, находясь в должности градоначальника, он ни разу не позволил возвести в городе незаконную постройку и требовал от застройщиков соблюдения всех необходимых норм. «Я даже опечатывал дома своих родственников. Ведь пока мы не станем обществом, которое соблюдает правила, мы будем сталкиваться с подобными страданиями. Обязанности несут не только органы местного самоуправления, но и граждане», - рассуждал Эльмасоглу в интервью спустя неделю после землетрясения.
Политик в комментариях журналистам подчеркивал, что не считает себя героем. Полагая, что излишнее внимание к его персоне отвлекает общество от преодоления последствий землетрясения, в последнее время он решил вовсе отказаться от интервью. «Поверьте, вокруг этой темы сейчас появилось очень много споров, ее повернули совершенно в другое русло», - так Эльмасоглу ответил на запрос «Медузы».
Как говорят жители города, одна из особенностей Эрзина - отсутствие высотных зданий: самые крупные строения не превышают шесть-восемь этажей, а высота жилых домов - не более четырех этажей.