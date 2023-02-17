Урок Турции. Число жертв землетрясений прямо коррелирует с уровнем коррупции

Исследование 2007 года, в котором ученые Флоридского международного университета проанализировали данные о последствиях 344 землетрясений в 42 странах с 1975 по 2003 год, показало: чем выше уровень коррупции в государстве, тем больше число жертв землетрясений. В другом исследовании, куда эти же ученые включили 269 крупных землетрясений, произошедших с 1960 по 2002 годы, была показана прямая зависимость между количеством смертей и социальным неравенством.

Ученые Флоридского международного университета объяснили эту связь неспособностью обществ с большой разницей между богатыми и бедными к коллективному действию - введению и контролю соблюдений правил строительства, укреплению построек и зонированию по степени сейсмической угрозы.

Наконец, в 2011 году Николас Амбразеус, один из самых известных специалистов по землетрясениям, специализирующийся как раз на средиземноморском регионе, подытожил эти наблюдения в статье для Nature с говорящим названием «Убивает коррупция».

С помощью анализа данных о жертвах землетрясений в разных странах, об их ВВП и об уровне восприятия коррупции он показал, что 83% всех жертв за последние три десятилетия проживали именно в коррумпированных странах - тех, где уровень коррупции выше, чем можно было бы ожидать на основании их ВВП.