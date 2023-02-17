Время коммента ⟩ Граммар-наци: Россия решила перегнать Эстонию и приняла закон о чистоте языка

16 февраля нижняя палата парламента России, более известная как Государственная Дума, приняла очередную поправку к Закону о русском языке. Началась борьба с иностранными словами, не имеющими аналогов в «языке государствообразующего народа». В свою очередь, это понятие всерьез существует в России после внесения поправок в Закон о языке 2020 года. Тогда была пандемия, и этого никто особо не заметил. А теперь уже не до того – война все спишет.

В эволюции официальных представлений о языке отражается суть нынешнего имперского реваншизма. От провозглашения равноправия народов, проживающих в границах Российской Федерации, через фактическое и повсеместное главенство русского языка Россия за четверть века пришла к его «чистке», предварительно закрепив его юридический статус как основополагающего.

Мне довелось отчасти самому наблюдать упомянутую эволюцию. Много лет назад я уехал из Эстонии, не столько сбегая из нее, сколько стремясь к чему-то новому для себя. Я отправился в Россию, где в конце 1990-х было интересно, несмотря на финансовые кризисы и бытовые неурядицы. Была и чеченская кампания, которая вызывала большую тревогу. Тогда хотелось думать, что это последние приветы империи. Сейчас понятно, чего стоили эти обольщения.

Первый президент независимой Ичкерии Джохар Дудаев еще в середине 1990-х говорил о вирусе «русизма», имея в виду имперские амбиции России. Фото: Postimees