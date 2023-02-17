Морские маневры России и Китая у берегов Южной Африки: кому и зачем это нужно?

Российская эскадра, возглавляемая фрегатом «Адмирал Горшков». Фото: Getty Images

В пятницу ЮАР начинает совместные морские учения с Россией и Китаем. Маневры, которые продлятся 10 дней, совпадают по времени с годовщиной полномасштабного российского вторжения в Украину и уже вызвали критику со стороны Соединенных Штатов.

В учениях, которые будут проходить с 17 февраля в Индийском океане у берегов Южной Африки, примут участие 350 военнослужащих Сил национальной обороны ЮАР.

Москва направила на учения фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», на борту которого установлены недавно принятые на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». По заявлениям российских военных, эти ракеты способны развивать скорость, в девять раз превышающую скорость звука, и поражать цели на расстоянии до 1000 км, хотя западные военные эксперты сомневаются в их реальных способностях.

Силы обороны ЮАР не слишком распространяются о предстоящих учениях.

В аналогичных маневрах с участием тех же стран в 2019 году были задействованы семь кораблей - по одному от каждой страны плюс вспомогательные суда и танкеры с топливом. Они практиковались в тушении прибрежных пожаров, борьбе с последствиями наводнений и освобождении судов, захваченных пиратами.