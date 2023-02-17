Генерал-майор Неэме Вяли: словесная война между политиками и военными перешла черту

Вяли сказал, что участие Сил обороны в противостоянии политических партий симптоматично, приводит к расколу и представляет опасность. Также генерал-майор не понимает стремления EKRE принизить значимость происходящего в Украине.

«Россия воюет в Украине против западного культурного пространства, частью которого мы тоже являемся. Это делает войну на Украине и нашей войной, она непосредственно влияет на безопасность Эстонии», – пояснил он, добавив, что дальнейшие шаги России, несомненно, будут зависеть от того, насколько слабым или сильным выйдет из этой войны восточный сосед.

Вяли подчеркнул, что война в Украине будет определять ситуацию с безопасностью в Европе на долгие годы. «Избирательная кампания завершится через две недели, но с ненавистью, посеянной в ходе нее между людьми, нужно бороться незамедлительно, потому что сплоченность общества – одна из важнейших составляющих воли к защите», – подчеркнул генерал-майор.

Вяли признал, что не только EKRE, но и Партия реформ, которая, с другой стороны, не хотела признавать ошибки, допущенные в сфере обороны на протяжении многих лет, пользуются ситуацией с безопасностью в ходе избирательной кампании.

«Конфликт, усиленный предвыборной кампанией двух политических партий, пытаются навязать всему обществу. Политическая риторика используется как кривое зеркало, в котором одна сторона преувеличивает, не жалея красок, а другая сторона замалчивает вопросы, требующие неудобных ответов», – сказал Вяли.

Он отметил, что развитие самостоятельной обороноспособности и сотрудничество с союзниками одинаково важны.

«Здесь мы не можем ограничиться лозунгом о том, что Эстония защищена лучше, чем когда-либо, потому что опасность для нас больше, чем когда-либо прежде. Замалчивание сегодняшних ошибок может дорого обойтись в будущем», – сказал Вяли.